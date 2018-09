Roma | multati due centurioni al Pincio in ambito tutela decoro urbano

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018)– E’ di poche ore fa l’intervento della Polizia Locale, Reparto Amministrativa del I Gruppo Centro (ex Trevi) al, dove una pattuglia, in servizio di controllo nella zona, ha fermato due, entrambi di nazionalita’ romena di 34 e 45 anni. Scattata la sanzione amministrativa di 400 euro per ognuno di loro, oltre il sequestro dei capi d’abbigliamento, come previsto dall’ordinanza sindacale che sancisce il divieto di qualsiasi attivita’ incentrata sulla disponibilita’ a essere ritratto come soggetto in abbigliamento storico, in fotografie o filmati, anche senza richiesta di corrispettivo in denaro. Questo e’ solo l’ultimo episodio che ha visto gli agenti della Polizia Locale diCapitale impegnati nelladele del patrimonio artistico e storico della citta’. Nel weekend sempre i ...