Roma | E’ morto Wladimiro Lembo | figura storica dell’animalismo italiano

Trovato uomo morto nel Tevere a Roma : 17.20 Il cadavere di un uomo è stato Trovato nel fiume Tevere a Roma tra ponte Milvio e il circolo canottieri Aniene. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e un'imbarcazione fluviale per il recupero del corpo. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, si tratterebbe di un uomo tra i 30 e 40 anni che era probabilmente in acqua da qualche giorno.

Roma - esplosione in un'abitazione sul litorale : un morto da identificare : Intervento dei vigli Sono intervenuti subito i vigili del fuoco dei comandi di Civitavecchia e Cerveteri, che hanno concluso il loro intervento all'alba, dichiarando inagibile l'intera abitazione. Ora ...

