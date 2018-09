Roma | dal calendario gli stimoli per riprendere a correre

Roma - Casa delle Donne e onlus sotto sfratto : tutto iniziò con Marino. Ma in attesa delle regole promesse dal M5s è il caos : Le femministe della Casa Internazionale delle Donne, i ragazzi con problemi di apprendimento de Il Grande Cocomero, i giovani di estrema sinistra dell’Angelo Maj e quelli un po’ più “radical-chic” del Brancaleone, i curdi dell’Ararat piuttosto che i musulmani del Centro Islamico di Ostia, gli ex-compagni del Pd Giubbonari e Villa Gordiani e gli ex-camerati di Fdi Colle Oppio. onlus diverse, storie distinte, motivazioni differenti, un ...

VINCITORE LEONE D'ORO 2018 - FESTIVAL DI VENEZIA/ È Roma di Alfonso Cuaron : “Votato all'unanimità dalla giuria” : Tra poco ore conosceremo il nome del VINCITORE del LEONE D'ORO 2018 di questo FESTIVAL del Cinema numero 75. Il favorito rimane Cuaròn ma sembra che gli italiani possano sorprenderci ancora(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 23:21:00 GMT)

Roma - 15 ore su una barella : anziana cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Roma - 15 ore su una ore in barella : anziana cade in bagno e muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

Roma - mangiano funghi e si sentono male : intera famiglia in ospedale - : Sei persone sono state ricoverate in gravi condizioni. I funghi erano stati prelevati venerdì nella zona dei Castelli Romani

Dalla Spagna : Barcellona su Berardi! E la Roma vuole evitare un Malcom bis : Come scrive Sport, infatti, il Barcellona sta monitorando la situazione intorno al 25 neroverde, in scadenza nel 2022: i giallorossi, sempre secondo il giornale catalano, vogliono evitare un nuovo '...

Ritrovati a Roma 16 eritrei sbarcati dalla Diciotti : Portati in questura per essere identificati, sono stati rilasciati in quanto richiedenti asilo. 74 secondo il Viminale si sono resi irreperibili dopo essere stati trasferiti nel centro 'Mondo migliore'...

Migranti della Diciotti fermati dalla polizia a Roma. Protesta di Medici Senza Frontiere : Diciassette ragazzi, tutti eritrei e un siriano, sono stati fermati a Roma dalla polizia, caricati su un bus diretto all’Ufficio Immigrazione e identificati. «Erano alla ricerca dei 40 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti» – hanno confermato i volontari del presidio di accoglienza volontaria “Baobab Experience” che avevano fornito loro assistenza ...

Ravenna - Ferrara - Rimini : parte dalla Destinazione Romagna il progetto EuroCultureTrip 2018 di Apt : E' possibile seguire il blogtrip sul web attraverso gli hashtag #EuroCultureTrip e #inEmiliaRomagna Economia , Società

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma Salvini : vogliono girare senza documenti : I giovani immigrati sono stati portati in questura per essere identificati. Probabilmente sono provenienti dal centro d’accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, da dove si erano allontanati giorni fa dopo lo sbarco dalla nave Diciotti

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma «Cercavano quelli della Diciotti» : I giovani immigrati sono stati portati in questura per essere identificati. Probabilmente sono provenienti dal centro d’accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, da dove si erano allontanati giorni fa dopo lo sbarco dalla nave Diciotti

Migranti - 17 prelevati dalla Digos a Roma : «Cercavano quelli della Diciotti» : Essendo clandestini potrebbero essere colpiti da un’intimazione a lasciare l’Italia entro cinque giorni, ma potrebbero anche aver chiesto già asilo politico e in quel caso bisognerà attendere l’esito della domanda

Da Aosta a Roma : marcia per la Ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 6 set., askanews, - Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall'8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della Ricerca nel campo delle malattie ...

Torna InVerso - mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna : Tutti gli spettacoli e le presentazioni saranno ad ingresso libero. Associazione Culturale Interno4 int4asscult@gmail.com