Roma | Cinema America | chiusa la stagione | ' Record | con oltre 150mila spettatori'

Live Cinema Festival : “Vedi i suoni - ascolta le immagini” - dal 20 al 23 settembre al Palazzo delle Esposizioni di Roma : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

Venezia75 : i padoni dei cinema italiani contro Netflix dopo la vittoria di 'Roma' : Il cinema italiano esce senza premi da Venezia 75. Oltre 20 film nella selezione, di cui tre in gara per il Leone d'oro -Capri Revolution di Martone, Che fare quando il mondo è in fiamme? di Minervini,...

Il Leone d'oro a Venezia con 'Roma' Cuaròn e la sua visione del futuro del cinema : "Roma" di Alfonso Cuaron, Leone d'oro di Venezia 75, incanta e commuove. Ma la cosa che resta più impressa è la sua capacita di trascinarti fin dentro la storia di questa famiglia che vive a Città del ...

75.sima Mostra del Cinema di Venezia : Leone d'oro a Roma - di Alfonso Cuarón anche se il capolavoro vero è quello dei fratelli Coen : Vincenzo Basile Roma è il racconto dell'anno terribile della famiglia di Sofia , Marina de Tavira , , una madre medio borghese che deve gestire un marito assente e quattro figli da crescere, mentre la ...

Il quartiere Roma di Mexico City trionfa al Festival del cinema di Venezia : E’ incentrata su Roma, quartiere medio borghese di Mexico City durante una stagione di grande instabilità economico-politica. E’ il nuovo capolavoro di

Mostra del cinema 2018 - Leone d'Oro a Roma di Cuaron : Venezia, pronostico rispettato. Leone d'Argento a The Favourite, William Dafoe migliore attore, Olivia Colman migliore attrice. La regia a Audiard

Mostra del Cinema di Venezia - Leone D'Oro a "Roma" di Cuaron : Aveva messo d'accordo tutti già all'indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D'Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma&...

Cinecittà World : a Roma il parco divertimenti dedicato al cinema - Guida e foto : Ancora: la piazza, con le sue Fontane anzanti , o gli spettacoli che si alternano durante la giornata: si inizia al mattino con il Welcome Show per poi passare al Far West Show , Inferno , fino al ...

Venezia. Dora Romano alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica : La ricordiamo al cinema nel ruolo di Madame Baldini, moglie di Dustin Hoffman nel film “Profumo – Storia di un

Roma. Avvistamenti : rassegna cinematografica e incontri al VI Municipio : Torre Angela, Tor Bella Monaca, Torre Maura, Torre Spaccata e Tor Vergata: le cinque torri del Municipio VI diventano punti

Avvistamenti - il cinema a Roma guarda lontano : Avvistare la città da prospettive diverse, scoprire una realtà urbana in divenire. E’ il filo conduttore di “Avvistamenti”, la rassegna cinematografica che si terrà dall’8 al 22 settembre 2018 nel Parco Peppino Impastato, presso la Biblioteca Collina della Pace, nel VI Municipio di Roma. La rassegna sotto le stelle è organizzata dal VI Municipio del Comune di Roma, dall’Istituzione Biblioteche di Roma, dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum ...

Roma - da Mainetti a Vicari - arriva il cinema delle 5 Torri : dall'8 settembre spettacoli nel parco Peppino Impastato : ... alle pellicole americane arrival ,Interstellar, Passengers, la fantascienza incontrerà la scienza. Alle presentazioni dei film interverranno Jader Monari, responsabile della Stazione ...

Roma : Cultura - il programma della settimana del Cinema America : Roma – Ecco il programma del Cinema America in piazza da stasera al 2 settembre al Porto Turistico di Roma a Ostia (Terrazza C Lungomare Duca degli Abruzzi). Si comincia con il film ‘Veloce come il vento’ di Matteo Rovere per chiudere domenica prossima con ‘La la land’ di Damien Chazelle. Tra gli altri film che verranno proiettati nel corso della settimana ‘Gomorra’, ‘La citta’ ...

Torna ‘Fuorinorma’ - la via sperimentale del cinema italiano : dal 28 al 31 agosto a l’Isola di Roma : Roma – Dal 28 al 31 agosto si svolgerà la nuova tappa della manifestazione cinematografica itinerante “Fuorinorma”, seconda edizione dopo le oltre 100 proiezioni Romane dell’autunno scorso. Il luogo di proiezione che tutti i Romani riconoscono come cuore pulsante di idea cinema dell’Estate Romana sarà l’Isola di Roma, XXIV edizione del Festival l’Isola del cinema, diretto da Giorgio Ginori e in programma sull’Isola Tiberina fino al 2 ...