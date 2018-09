Rivoluzione in casa Perugina | arriva il Bacio Rosa

Volley - Rivoluzione in casa Italia : lo staff medico si dimette! Attriti con Davide Mazzanti? Cambia tutto verso i Mondiali : Una vera e propria rivoluzione in casa Italia, nel bel mezzo della stagione e a meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali in Giappone. La Nazionale di Volley femminile ha Cambiato lo staff medico in un momento topico e in maniera quasi inattesa: il medico Roberto Vannicelli (29 stagioni in azzurro, aveva iniziato ai tempi di Julio Velasco) e il fisioterapista Moreno Mascheroni hanno presentato le proprie dimissioni. Un fulmine a ciel ...