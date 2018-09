Riverdale su Italia1 con una scandalosa programmazione | fan in rivolta sui social

optimaitalia

(Di lunedì 10 settembre 2018) Unaè quella cheha riservato a. La serie tv è una delle serie rivelazioni degli ultimi anni e sicuramente meritava un trattamento migliore di quello che Mediaset ha messo in campo per lei. Archie bello e i suoi amici sono destinati alla seconda serata del mercoledì per il suo primo passaggio in chiaro e le polemichegià non mancano.La prima stagione della serie è andata in onda su Mediaset Premium ormai nel 2017 e attualmente è in onda la seconda al lunedì sera, un episodio a settimana, ma da mercoledì 19 settembre i primi episodi saranno sua partire da mezzanotte e mezza. Come se non bastasse, la serie andrà in onda con un doppio episodio e quindi si protrarrà fino alle 2 del mattino.Ma come è possibile che una serie tv dedicata e destinata ai giovani possa andare in onda a quest'ora addirittura a metà settimana ...