Riverdale 2×11 | Betty segue le orme di Chic | Anticipazioni

ilnotiziangolo

: @chvmicals Io devo prima finire riverdale che mi mancano 11 puntate e iniziare Sherlock che ne ha 6(giusto?) , ma h… - _Bebe_21_ : @chvmicals Io devo prima finire riverdale che mi mancano 11 puntate e iniziare Sherlock che ne ha 6(giusto?) , ma h… -

(Di lunedì 10 settembre 2018)2×11 trama e– Nella prima serata di oggi, lunedì 11 settembre 2018, Premium Stories ci regalerà un nuovo episodio della serie Tv più popolare del momento. “The Wrestler” metterà al centro della trama Archie e, anche se per motivi diversi. Ledi2×11 non promettono bene per la nostra protagonista bionda, ancora una volta alle prese con il suo lato più oscuro.2×11 trama eepisodio Abbiamo lasciato i nostri protagonisti impegnati su vari fronti. Archie infatti cerca di fare colpo su Hiram e sarà costretto a fare un passo importante. Messa da parte ancora una volta la musica, il ragazzo sceglierà di allenarsi nella lotta libera solo per riuscire ad accattivarsi i favori di Lodge. Kevin riuscirà a sostenerlo in questa nuova impresa, ma dovrà fare i conti con alcuni fallimenti ...