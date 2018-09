Risolti i problemi per gli smartphone Huawei | aggiornamento speciale anti bug finestra

Mourinho patteggia : Risolti i problemi col fisco spagnolo : Mourinho patteggia col fisco spagnolo e chiude il caso evasione: i dettagli L’allenatore del Manchester United, José Mourinho, ha patteggiato con il fisco spagnolo e chiuso il caso di evasione che riguardava gli introiti derivati dalla vendita dei diritti d’immagine per gli anni 2011 e 2012, quando era alla guida del Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘El Mundo’ lo special one ha ammesso le sue colpe e convertito ...

Pierluigi Pardo a DM : «Pressing sarà più istituzionale di Tiki Taka. Dazn? Mi trovo bene ma i problemi tecnici devono essere Risolti» : Pierluigi Pardo Tiki Taka e Dazn non bastavano. Pierluigi Pardo, quest’anno, ha accettato un’ulteriore sfida: da domenica 2 settembre, alle 23.30, il giornalista sarà infatti alla guida di Pressing, lo storico approfondimento sportivo che tornerà in onda su Mediaset dopo quasi vent’anni. Il programma, rivoluto dai vertici del Biscione dopo l’esperienza estiva dei Mondiali, verrà trasmesso su Canale 5 ed avrà nel cast ...

Con l’aggiornamento di agosto i Samsung Galaxy S7 Vodafone : problemi chiamate Risolti? : Ricevono l'aggiornamento con la patch di agosto anche i Samsung Galaxy S7 Vodafone, che stanno iniziando ad essere raggiunti dal pacchetto G930FXXU2ERH1, con CSC G930FVFG2ERH1, CHANGELIST 13895453, build date risalente al 31 luglio. Il link al download della release per l'installazione manuale è disponibile a questo indirizzo, ma potrete, com'è ovvio che sia, attendere anche la notifica OTA, specie se poco esperti o non avvezzi ad operazioni ...

DAZN esulta e minimizza i disagi : "Buon inizio - problemi Risolti - già ieri sera ok" : "È stato un buon inizio di stagione per la trasmissione della Serie A su DAZN, l'appuntamento più seguito finora sulla piattaforma a livello mondiale. Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la propria squadra del cuore cominciare la corsa verso la cima della classifica". Così si apre la nota diffusa da DAZN, la nuova piattaforma streaming che ogni giornata trasmetterà tre partite del campionato di calcio.DAZN minimizza ...

DAZN a rilento - la piattaforma streaming : «Risolti velocemente problemi» : Parte a rilento l'avventura di DAZN (nella foto Diletta Leotta e Andriy Shevchenko), la nuova piattaforma Perform che, insieme a Sky, si è assicurata i diritti tv del campionato di Serie A cominciato ieri. Durante Lazio-Napoli, il primo match italiano della storia di DAZN ad essere trasmesso in diretta streaming col commento di Pierluigi Pardo e German Camoranesi, diversi utenti - in base alla rete internet - hanno registrato soprattutto ...

Calenda : "Il Pd va sciolto. Siamo stati arroganti nel considerare Risolti problemi che il Paese aveva ancora" : "Il Pd va sciolto e si devono utilizzare le sue parti migliori per un progetto più ampio". È questa l'idea l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. In una intervista a L'Unione Sarda ha dichiarato: "Abbiamo dato l'idea di considerare risolti i problemi che il Paese ancora aveva e questo si chiama arroganza. avevamo fatto solo progressi, un primo passo per recuperare le perdite della crisi. Invece abbiamo detto che ...

Iliad - Risolti i problemi su linea e copertura internet : nuove opzioni nell'Area Personale : Iliad, risolti i problemi su linea e copertura internet: nuove opzioni nell'Area Personale Iliad , dopo le tante segnalazioni ricevute a causa di problemi sulla linea e, soprattutto, sulla copertura ...

Tutt’altro che Risolti i problemi 2018 di Qui Ticket : al momento solo incertezza : I problemi dell'anno 2018 circa la situazione dei buoni pasto Qui Ticket continua a destare parecchie preoccupazioni: come riporta 'ilsecoloxix.it', il vertice tra l'azienda ed i sindacati di qualche giorno fa ha prodotto una fumata nera. Tutto da rifare, mentre il panico tra i dipendenti continua a crescere per quelle che saranno le sorti loro e delle rispettive famiglie. Nel corso dell'assemblea, i lavoratori si aspettavano di ottenere una ...

Prime informazioni per Samsung Galaxy S9 e S8 sull’aggiornamento di luglio : i problemi Risolti : Dopo un paio di settimane di attesa, in queste ore è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un S8, con alcune novità che vanno prese in considerazione in modo più dettagliato. In particolare, per il top di gamma 2018 possiamo momentaneamente svincolarci dalle questioni di natura economica, considerando il fatto che nelle ultime settimane si è parlato in ...

Anticipazioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sull’aggiornamento di luglio : i problemi Risolti : Arrivano notizie tutto sommato incoraggianti per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora legati al Samsung Galaxy S8 o al Galaxy S8 Plus. Dopo i cattivi presagi della scorsa settimana, in riferimento a presunti problemi riguardanti l'aggiornamento di luglio (qui trovate tutte le informazioni del caso), oggi 17 luglio è possibile guardare con maggiore fiducia al "futuro prossimo" per il top di gamma 2017. Proviamo dunque a ricapitolare le ...

In prima linea il Huawei P20 Lite con aggiornamento B144 : i problemi Risolti : Per il Huawei P20 Lite è a appena partito un nuovo aggiornamento. Si tratta del pacchetto B144 che porta con se la risoluzione di alcuni problemi e pure il miglioramento dell'esperienza d'uso dello smartphone sotto alcuni aspetti. Esaminiamo più da vicino il firmware nuovo di zecca , in base al changelog rilasciato dagli stessi sviluppatori. Partiamo con il numero build dell'update pensato per il Huawei P20 Lite: ANE-LX1 8.0.0.144 (C432). Il ...