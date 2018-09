Riscaldamento globale minaccia la birra belga ' lambic'

Greta - la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il Riscaldamento globale : La protesta contro i politici "Perché andare a scuola? Per loro fatti non contano. Lo sto facendo perché voi adulti diate importanza al mio futuro", ha spiegato la ragazzina svedese da due settimane è seduta per terra davanti al parlamento di Stoccolma dove consegna volantini e mostra cartelli per sensibilizzare l'opinione pubblica locale sui cambiamenti climatici.Continua a leggere

Riscaldamento globale - la scadenza per fermarlo è fissata al 2035 : (foto: William Campbell / Getty Images) Non c’è più tempo per gli indugi. Se vogliamo limitare le ripercussioni di un eccessivo aumento della temperatura media del pianeta i governi devono agire ora. scadenza al 2035 per fare in modo che l’innalzamento non superi i 2°C. A sostenerlo sono i ricercatori del Centro di studi dei sistemi complessi di Utrecht (Paesi Bassi) e dell’Università di Oxford (Uk) dalle pagine della rivista Earth System ...