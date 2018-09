RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100 Ipotesi 5-5-5 per la Legge di bilancio ultime notizie

Russia - oltre mille arresti ai cortei contro RIFORMA pensioni. Elezioni - Sobyanin confermato sindaco di Mosca : Il populista Vladimir Zhirinovsky, leader dei liberaldemocratici, solo di nome, e veterano della politica, si è presentato a piazza Pushkin per chiedere alla folla di 'non violare la legge' e tornare ...

Russia - nel giorno del voto oltre 830 fermi alle proteste contro la RIFORMA delle pensioni : MOSCA, Russia,. Basta percorrere poche decine di metri per passare dal mondo del sogno e della festa a quello della lotta e cruda realtà. Mentre in piazza Pushkin giovani e adulti scandiscono slogan contro 'lo Zar' Putin e l'annunciata riforma delle pensioni, nella ...

Russia - proteste contro la RIFORMA delle pensioni : scontri e 300 arresti : Mosca - Migliaia di russi hanno manifestato contro la riforma pensionistica rispondendo all'appello dal carcere del leader dell'opposizione Alexey Navalny , nel giorno delle elezioni amministrative e ...

Russia - 300 arresti per le manifestazioni contro la RIFORMA pensioni. Decine di migliaia per le strade : “Putin è un ladro” : Quasi 300 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia russa in diverse città del Paese mentre protestavano in piazza contro la riforma delle pensioni che aumenterà l’età pensionabile. Secondo l’ong OVD-Info, le città dove sono state fermate il maggior numero di persone sarebbero Ekaterinburg, negli Urali, e Omsk, in Siberia. Le proteste, organizzate dall’oppositore al governo di Vladimir Putin, Alexiei Navalny, che sta ...

Russia - duemila in piazza contro la RIFORMA delle pensioni : 300 fermati dalla polizia : Migliaia di persone in piazza a Mosca contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. In una calda domenica di sole, i dimostranti si sono...

Protesta contro la RIFORMA delle pensioni. Trecento arresti in Russia : La giornata di oggi rappresenta una prova per Vladimir Putin. Dopo l'ultimo successo elettorale, oggi un nuovo voto, in 22 differenti regioni del Paese, tra cui anche Mosca, per eleggere sindaci e consigli comunali, oltre che alcuni posti rimanti vacanti per la Duma. Ma non solo. Oggi è anche un giorno di Protesta. In Russia infatti è passata una riforma che alza l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli ...