Rifiuti elettronici | decalogo per il riciclo

Smaltimento dei Rifiuti elettronici - cosa cambia dal 15 agosto : Il prossimo 15 agosto entra in vigore la normativa sullo Smaltimento Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): i prodotti che rientrano in questa categoria sono molti e l’elenco include anche le carte di credito con chip, le biciclette elettriche, prese multiple, cancelli e tende automatizzati, serrature elettriche, cavi e stufe a pellet. Secondo il nuovo sistema, gli adempimenti della normativa Raee riguarderanno in ...

Rifiuti elettronici : accordo FederlegnoArredo-Ecolight per aiutare 2.200 aziende ad affrontare l’Open Scope : Un accordo per accompagnare le aziende verso l’Open Scope. Ecolight e FederlegnoArredo hanno siglato una convenzione per assicurare alle 2.200 industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e dell’arredamento che fanno capo alla Federazione di Confindustria, di rispettare le novità normative che saranno in vigore dal prossimo 15 agosto. Il consorzio nazionale che si occupa della gestione dei Rifiuti elettronici, delle pile e ...

Milano. Cassonetti intelligenti per la raccolta dei piccoli Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’Ecoisola. AMSA, in partnership con Ecolight consorzio

Ambiente - Milano : arrivano le EcoIsole per i Rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, ...

