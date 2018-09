Ricostruzione post sisma | Mazzocca consegna le restanti 10 casetteSae a Montorio al

Crollo ponte - botta e risposta tra Toti e il ministro Toninelli sulla Ricostruzione : A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ...

Rugby - primo intervento chirurgico riuscito per Matteo Minozzi. L’atleta della nazionale sarà sottoposto ad una Ricostruzione legamentosa : Matteo Minozzi è stato sottoposto alla prima operazione dopo il grave infortunio occorso durante il match Zebre-Southern Kings, all’esordio stagionale in Pro14. Come comunicato dal bollettino medico rilasciato società in cui milita, il 22enne veneto è stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Come si evince dal bollettino: “Minozzi ha subito la ricostruzione ...

Genova - piano di Autostrade : 'Demolizione e Ricostruzione sovrapposte' | : Toti: "Un giorno per demolire la parte Est del moncone, in quel momento vanno giù 150 appartamenti". Estesi pedaggi gratis nel Genovese. Autostrade inizia a pagare i rimborsi di finanziamenti bancari ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Demolizione e Ricostruzione sovrapposte” : “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte sovrapposte, confermando sostanzialmente i tempi già annunciati. In ogni caso i piani potranno diventare definitivi solo dopo l’accesso ai luoghi e richiederanno integrazioni e affinamenti sul piano architettonico, da condividere con le parti ...

Botta e risposta Di Maio-Toti su Ricostruzione : A Fincantieri e Cdp i lavori per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. A sottolinearlo sono il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ma ...

Ricostruzione post terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

Vertice con delegazione russa per avviare Ricostruzione postbellica della Siria - : Anche per il rapido ritorno dei profughi e degli sfollati Siriani nei loro luoghi di residenza permanente. Il presidente Siriano Bashar Assad e una delegazione della Russia hanno discusso in settimana ...

Ricostruzione post-sisma - atti illegittimi : Regione chiamata a pagare contributi per milioni di euro : Ai cittadini che avevano i requisiti per ottenere i fondi, ma che sono stati esclusi dalla graduatoria del 2014. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'ente, confermando la sentenza del Tar ...

Finanziamenti per la Ricostruzione post sisma - il Consiglio di Stato annulla gli atti della Regione : I provvedimenti definiti illegittimi, per l'assenza di criteri di priorità nell'assegnazione dei fondi. Confermata la sentenza del Tar CAMPOBASSO. ricostruzione post-sisma, con sentenze numero 4248, ...

Abruzzo - Ricostruzione post sisma - Mazzocca : “Rimborsati ai Comuni oltre 700mila euro” : L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016/2017 ha rimborsato ai Comuni del cratere oltre 700.000 euro per le maggiori spese dovute al personale. Lo ha annunciato il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca, Sovrintendente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR). Con nota del 13 luglio il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione, Marcello D’Alberto, ha reso noto ai Comuni interessati di aver provveduto al rimborso per ...

Proposta di Martina a Bersani per la Ricostruzione di un nuovo centrosinistra : I primi confronti politici all'interno del PD per arrivare uniti all'assemblea nazionale del 7 luglio a Roma, per la elezione di Martina a segretario del Partito. Si tratterà di una nomina con un ordine del giorno che ne stabilirà la durata: scadenza alla data del congresso del partito. Nell'area vicino a Matteo Renzi vi sono discordanze di vedute. Alcuni preferirebbero, sin da subito, fissare una data prima delle elezioni europee; mentre altri ...