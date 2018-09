Ricomincia la scuola | con gli stessi problemi di sempre

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) La valutazione degli insegnanti è una questione su cui si sono cimentate le tante riforme dellasuccedutesi negli anni. Anche l’ultima versione non sarà di facile applicazione. Perché non si concede mai il tempo per imparare dall’esperienza. di Carlo Dell’Aringa (Fonte: lavoce.info) Corsi e ricorsi Aprono le scuole e ancora una volta si preannuncia un film già visto: girandola di cattedre e di insegnanti, supplenze e ansie dei genitori per le nomine in ritardo. In più quest’anno abbiamo anche il problema delle vaccinazioni. Piove sul bagnato. Le riforme dellasi susseguono con ritmo incessante. Il succedersi dei cambiamenti spesso non risponde alla logica di migliorare l’esistente, secondo il metodo dei “tentativi ed errori”, ma a una filosofia di breve respiro che consiste nell’accontentare coloro che si ritengono danneggiati dagli interventi attuati dai governi ...