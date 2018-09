Richiedente asilo scatena il panico ai giardini pubblici | arrestato dai carabinieri

Richiedente asilo scatena il panico ai giardini pubblici - arrestato dai caranibieri : Straniero Richiedente asilo scatena il panico ai giardini pubblici, intervengono i carabinieri e lo arrestano per resistenza. Il giovane è ospite del centro di accoglienza 'don Orione' di Grotte di ...

Malpensa - 22enne Richiedente asilo corre sulla pista - bloccato un volo in partenza : Il giovane si era introdotto nell'aeroporto dall'area cargo: in precedenza aveva tentato di forzare i controlli al check in dei voli sensibili dello scalo

Germania - otto anni al quindicenne Richiedente asilo che uccise la fidanzata coetanea : In quanto coetaneo della vittima e quindi minore, Abdul, arrestato pochi istanti dopo aver accoltellato a morte la povera Mia, ha ricevuto una pena inferiore a dieci anni. ll delitto è andato in scena in un centro commerciale di Kandel, nella Germania del Sud, dove il giovane afgano era ospite di una casa sociale come richiedente asilo. Il fatto scatenò da parte dei gruppi di estrema destra contro le politiche migratorie di Angela ...

NE : pena di 12 anni - uccise Richiedente asilo in rissa con coltello : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - un Richiedente asilo chiede 40 milioni di dollari per la morte della figlia : Una richiedente asilo guatemalteca ha chiesto 40 milioni di dollari di risarcimento per la morte della figlia di 19 mesi ricoverata per sei settimane in un centro di detenzione. L'accusa mossa da ...

Usa - Richiedente asilo chiede 40 milioni per la morte della figlia di 19 mesi - ammalata in un centro al confine : Yazmin Juarez, richiedente asilo guatemalteca, ha presentato una richiesta di risarcimento di 40 milioni di dollari alle autorità statunitensi per omicidio colposo per la morte della figlia. La giovane donna è stata in una centro di detenzione della polizia di frontiera americana con la sua bambina di 19 mesi a marzo di questo anno: la bambina è morta sei settimane dopo il rilascio. Gli avvocati della donna, hanno dichiarato ai media che la ...

Torino. Studentessa violentata da un Richiedente asilo a Melendugno : Una Studentessa piemontese di 14 anni, in vacanza in Salento, ha denunciato di essere stata violentata la notte di San

Melendugno - 15enne denuncia stupro e accusa Richiedente asilo - : La giovane ha raccontato di essere stata violentata la notte di San Lorenzo. Il 22enne originario del Gambia è stato trovato privo di documenti e denunciato a piede libero in attesa di chiarire l'...

Violenza sessuale : una 15enne accusa un Richiedente asilo a Melendugno. Cosa sappiamo : Un ventiduenne richiedente asilo originario del Gambia è stato denunciato dai carabinieri nell'ambito dell'indagine sulla Violenza sessuale ai danni di una studentessa torinese di 15 anni in vacanza a ...

Lecce - 15enne accusa di stupro Richiedente asilo : Denunciato dai carabinieri per stupro. Questo quanto accaduto oggi a un richiedente asilo originario del Gambia , accusato da una 15enne torinese in vacanza a Torre dell'Orso - località balneare del ...

Violenza sessuale - 15enne stuprata accusa Richiedente asilo a Melendugno : Lo stupro avvenuto la notte di San Lorenzo su una spiaggia del Salento. Un 22enne del Gambia denunciato a piede libero

Lecce - turista 15enne denuncia violenza sessuale in spiaggia : indagato un Richiedente asilo : Un 22enne originario del Gambia sarebbe stato riconosciuto dalla ragazza di Torino che ha raccontato di aver subito violenza la notte di San Lorenzo

Bari - lite nel Cara finisce in tragedia : muore Richiedente asilo : Bari, lite nel Cara finisce in tragedia: muore richiedente asilo Il ragazzo, un 27enne di origine nigeriana, è deceduto dopo un litigio con altri ospiti della struttura. In attesa dell’autopsia, una delle ipotesi è che abbia ricevuto un pugno oppure sia stato spinto e abbia battuto la testa Parole chiave: ...

Richiedente asilo picchiato a Partinico - fermato uno degli aggressori - : Il 19enne era stato aggredito e insultato mentre lavorava in un bar. I militari stanno interrogando un giovane sospettato di aver preso parte al pestaggio