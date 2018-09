ilfattoquotidiano

: Ricercatrice a Copenaghen. “Quando hai 30 anni e sei costretto a fare l’expat, non puoi… - TutteLeNotizie : Ricercatrice a Copenaghen. “Quando hai 30 anni e sei costretto a fare l’expat, non puoi… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) “È da sciocchi non essere preparati agli eventi estremi causati dal cambiamento climatico. Eppure in Italia, uno dei Paesi più a rischio in Europa, il dibattito è praticamente scomparso”. Quando Valentina Barletta, geofisica dell’Università Tecnica della Danimarca, ha pubblicato i risultati del suo studio che potrebbe aiutare a prevenire o ritardare il crollo della calotta polare antartica occidentale all’interno della prestigiosa rivista Science sono stati in tanti i giornalisti a chiamarla. Americani, inglesi, olandesi, qualche tedesco. Nessun italiano. “L’Italia? Ci torno solo per le vacanze di Natale. Non di più”, racconta. Valentina ha iniziato il suo PhD nel 2004 all’Università di Milano. Ha capito che il suo futuro era all’estero in un momento preciso: quando i giudici del Tar hanno emesso una “sentenza ridicola contro noi ricercatori precari che protestavamo contro ...