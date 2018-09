Ricerca | osservata in diretta e in dettaglio la divisione cellulare | uno dei processi

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Itori del Laboratorio europeo di biologia molecolare guidati da Jan Ellenberg hanno osservato ine inuno deifondamentali della vita, quello della, in cui una singola cellula si divide per generare due cellule identiche: su Nature gli esperti hanno reso noto di avere elaborato il primo Atlante interattivo della, che consente di esplorare l’intero processo in 4D seguendo tutte le proteine coinvolte: la(mitosi) richiede, come altrisimili, la coordinazione spaziale e temporale di centinaia di proteine diverse, e “adesso possiamo guardare alle cellule con un approccio sistematico avendo davanti il quadro completo di tutte le reti e le interazioni dinamiche delle proteine,” ha spiegato Ellenberg. “Oltre alla mitosi, le tecnologie che abbiamo sviluppato potranno ...