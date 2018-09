Ribaltone in Serie A | in arrivo maxi-penalizzazione che può stravolgere la classifica

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Quasi come lo scandalo Calciopoli. Il calcio italiano negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con diversi scandali ma quello che è successo negli ultimi mesi e quello che succederà nelle prossime ore rischia veramente di essere ricordato per tanto tempo.A,B,C, pronti clamorosi ribaltoni a campionati già iniziati oppure a tornei ormai imminenti. Partiamo dal massimo campionato italiano. Dopo unadi rinvii prenderà il via il processo nei confronti del Chievo Verona relativo allo scandalo delle plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, la prima sentenza ha portato all’improcedibilità ma adesso il nuovo processo potrebbe risultare fatale per il Chievo. Non in termini di retrocessione ma disicuramente sì, l’handicap potrebbe essere di circa 8 punti. Unache potrebbe risultare fatale al Chievo considerando ...