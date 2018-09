Renzi torna alla carica | Sbaglia chi è convinto di essersi liberato di me

Ritorna “Una Pila Alla Volta” - il più importante progetto di comunicazione sulla raccolta diffeRenziata di pile e accumulatori : In occasione della Settimana Europea della raccolta e riciclo delle batterie il Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) annuncia la seconda edizione del progetto Una Pila Alla Volta, dedicato Alla sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili in Italia. Forte del successo dello scorso anno, il progetto inizierà a ottobre e coinvolgerà migliaia di ragazzi e ragazze delle ...

Vaccini - torna obbligo del certificato a scuola?/ Retromarcia M5s e Lega : di nuovo in pista decreto LoRenzin : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Matteo Renzi torna nuovamente all’attacco di Luigi Di Maio : Nuovo attacco di Matteo Renzi ai danni di Luigi Di Maio Dopo aver etichettato qualche giorno fa, Luigi Di Maio come uno squallido (Leggi Articolo), Renzi torna a colpire il Ministro Di Maio. E in un post pubblicato sui social, punta il dito contro “la doppia morale” di Luigi Di Maio, che commentando il procedimento aperto nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, ha spiegato che il titolare del Viminale non deve dimettersi. ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torRenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Renzi contro Di Maio su Facebook : "Si è tenuto il vitalizio"/ Video - torna in campo : "Toccherà di nuovo a noi" : Renzi contro Di Maio su Facebook: "Si è tenuto vitalizio", Video. Il ritorno in campo col Pd: "Toccherà di nuovo a noi". Le ultime notizie.

Matteo Renzi torna in campo : «Presto toccherà di nuovo a noi» : Appare in diretta su Facebook a sorpresa, ,a livello temporale quasi una «risposta» alla conferenza di Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte. Matteo Renzi torna in campo e assicura: «Presto ...

Renzi torna in campo e attacca Salvini : "Scherza col fuoco - abbassi i toni" : 'Questo governo scherza col fuoco', dice l'ex leader Pd Matteo Renzi , in un'intervista al Messaggero . Parla di coesione sociale a rischio. 'Quella di Salvini non è politica - osserva - ma body building verbale: alla fine però il fisico è quello che è e in Europa se ne sono già accorti'. L'ex premier si dice preoccupato per gli episodi di razzismo, 'ci sono degli ...

Due stipendi e - troppi - debiti : i conti in tasca a Renzi che non tornano : Alla fine dell'anno, pare, gli dovrebbero rimanere sul conto sì e no 600 euro. L'economia domesica, si sa, è una scienza difficile e inesatta. Ma nei conti della famiglia Renzi qualcosa non torna. Tanto che dopo aver contratto un mutuo da 900mila euro per comprare la mega villa a ...

Pd - via Renzi le festa dell'Unità tornano 'de sinistra' : Le festa dell'Unità tornano 'de sinistra'. Poco Renzi. Poco progressismo liberal-liberista, ei fu,. Molti ospiti targati Leu, a cominciare da Bersani e Speranza e molti artisti sinistresi compresi ...