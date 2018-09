Rendimenti e spread in netto ribasso dopo parole Tria

BTP - spread e Rendimenti in forte calo dopo rumors Tria : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Spread - asta Btp e Rendimenti fra verità e propaganda : Resta il fatto che questa impennata dei tassi, se prolungata nel tempo, rischia di annullare gli effetti della politica monetaria espansiva della Bce che ha visto l'Italia tra i principali ...

Inversione di rotta per i bancari italiani - Rendimenti e spread in risalita : Una nota del Governo informa che nella serata di ieri si è tenuto un vertice tra il premier Conte, i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per ribadire l'impegno ...

Sotto pressione i titoli di Stato italiani. Spread sale ancora - Rendimenti sopra il 3% : I listini europei rialzano la testa dopo le tensioni sui dazi ma non si accoda al recupero Milano, che oscilla e continua a soffrire per i timori degli investitori sulla gestione del debito in vista della legge di stabilità del nuovo governo, che spingono all'insù lo Spread tra Btp e Bund tedesco.Sotto pressione i titoli di Stato italiani. I tassi dei Btp a 2 anni sul mercato secondario hanno visto salire il rendimento di 0,48 ...

Lo spread sale ancora e sfonda quota 270. Rendimenti decennali oltre il 3% : Borse volatili in avvio. A Piazza Affari i riflettori puntati su Mediobanca sull’onda delle indiscrezioni secondo cui l'istituto sarebbe nel mirino del fondo Elliott con l'obiettivo di arrivare a Generali. Sul fronte macro, atteso dato sul Pmi in Europa e la bilancia commerciale in Usa...