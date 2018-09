Reddito di cittadinanza | spunta il piano per il rinvio a metà 2019

Tria : "Flat tax e Reddito di cittadinanza partiranno insieme" : 16.50 - Sulla manovra 2019 è il ministro dell'Economia Giovanni Tria a rassicurare che "ci sono margini" per far partire insieme tutte e tre le principali riforme promesse dal governo: reddito di cittadinanza , flat tax e superamento della legge Fornero. Tria ha spiegato che "ovviamente" c'è necessità di un bilanciamento" e che si discute "se dare più accento su una o l'altra, ma partiranno tutte e tre". Il ministro ha parlato a margine ...

Manovra - Salvini : “Primi passi verso Reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...