Recensione Jumper Ezbook X4 | notebook migliore low-cost

viktec

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - michelemorlando : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - HHMarco89 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 10 settembre 2018) La versione aggiornata di quest’anno si chiama proprioX4, il nuovoche ha riscosso successo con il suo modello in particolare3 Pro.è un marchio cinese che si è fatto conoscere molto in Italia tra i giovani proprio per la caratteristica più importante, qualità senza pretese ad un prezzo super vantaggioso. Sotto la nostra lente, oggi, abbiamo il nuovo modelloX4 e vedremo se conferma le migliorie in qualità essendo anch’esso un low-. Confezione Poco da dire, poichè all’interno della scatola troviamo ilX4 e un alimentatore da 12V/2A, poco come amperaggio e molto lenta la ricarica visto il comparto batteria di cui viene dotato. Materiali e Design L’aspetto estetico è ciò che colpisce a primo impatto, stile molto simile ai vecchi macbook, ma oltre all’aspetto anche i materiali sono ...