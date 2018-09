Realiti sciò | Enrico Lucci chiude l’epoca berlusconiana e fa spazio ai social

Realiti Scio'... Siamo tutti protagonisti - Enrico Lucci nell'access di Rai 2 : prima puntata live dalle 21.05 : Enrico Lucci torna su Rai 2 con Realiti Scio'... Siamo tutti protagonisti, nuovo programma al via questa sera, 10 settembre 2018, alle 21.05 che seguiremo col nostro liveblogging qui su TvBlog. Una settimana in striscia nell'access prime time della rete per un viaggio, tra Vip e Nip, osservando la vita in live streaming di persone comuni e celebrities che vivono le proprie esperienze sempre connessi, emozionandosi più per i like che per ...