: La fuga degli immigrati accolti dalla Cei dimostra quanto sia urgente la riforma della gestione dell'accoglienza ch… - zaiapresidente : La fuga degli immigrati accolti dalla Cei dimostra quanto sia urgente la riforma della gestione dell'accoglienza ch… - fanpage : #Onu: “In Italia violenza e #razzismo, invieremo un team”. #Salvini: “Non accettiamo lezioni” - CyberNewsH24 : #Razzismo,Salvini: 'No a lezioni da Onu' -

"L'Italia negli ultimi anni ha accolto 700 mila immigrati, molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri Paesi europei. Quindi non accettiamoda nessuno, tantomeno dall'Onu che si conferma prevenuta,inutimente costosa e disinformata". Così il vicepremiercommenta l'allarme Onu sul. "Le forze dell'ordine smentiscono che ci sia tale allarme",continua, e le Nazioni Unite "indaghino su quegli Stati membri che ignorano diritti elementari, come libertà e parità tra uomo e donna"(Di lunedì 10 settembre 2018)