Il nuovo Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha annunciato l'invio di unin, e analogamente un altro in Austria, per valutare recenti episodi di. "Abbiamo intenzione di inviare personale inper valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e dicontro migranti, persone di discendenza africana e rom", ha detto, aprendo i lavori del Consiglio Onu per i diritti umani riunito fino al 28 settembre.(Di lunedì 10 settembre 2018)