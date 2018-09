Rapina ad una donna | arrestato immigrato

Auto ariete - Rapina shock in una farmacia a Roma : Una banda di cinque persone, nella notte tra venerdi' e sabato, ha rapinato una farmacia di Colli Aniene, in viale Palmiro Togliatti 1545, usando una vecchia Lancia Prisma come Auto-ariete. Come si ...

Immigrato Rapina una 20enne. E mentre scappa la accoltella : Venerdì sera, a bordo del treno della linea Milano- Lecco, una ragazza di 20 anni è stata aggredita, rapinata ed accoltellata da un uomo poi fuggito.Intorno alle 21, mentre il convoglio si trovava nei pressi di Olginate, nella provincia di Lecco, la giovane è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con forza, le ha strappato lo smartphone dalle mani. Non contento, il malvivente - definito dalla giovane un nordafricano - ha estratto dalla tasca ...

Roma - Rapina una farmacia - libero in 24 ore : È stato condannato a due anni per aver scassinato una farmacia e picchiato un finanziere. Ma dopo il processo è stato subito rimesso in libertà. Solo perché non aveva precedenti. Si è chiusa così ieri ...

Catania. Arrestato autore violenta Rapina in una gioielleria di Naro : E’ stato assicurato alla giustizia uno dei responsabili di un brutale crimine. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno

Rapina una profumeria a Modica bassa : arrestato : Un 24enne, J.I., di nazionalita' straniera, noto alle Forze di Polizia, e' stato arrestato per una Rapina ai danni di una profumeria a Modica bassa.

Malato di sclerosi multipla aggredito e mandato in coma per una Rapina : ecco chi è l'aggressore : L'opposizione politica a Milano ha commentato duramente l'episodio di criminalità. "ecco le tragiche conseguenze della presenza di migliaia di clandestini in una Milano totalmente allo sbando e nel ...

Carpi : una donna di 41 anni pestata - violentata e Rapinata : arrestati 2 immigrati tunisini : Violenza shock a Carpi. Una donna di 41 anni è stata aggredita, pestato a sangue, violentata e infine rapinata di cellulare e contanti per 70 euro. A finire in manette due tunisini Non avereDue tunisini sono stati arrestati a Carpi, in provinciale di Modena, con l’accusa di rapina e tentata violenza. La violenza si è consumata giovedì sera intorno alle 23. Una 41enne la cui identità non si conosce ancora stava rientrando a casa quando è stata ...

Massacrato per una Rapina I banditi sono due migranti : Tiziana Paolocci Aveva un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma di umano ha ben poco. Mohamed Djibril è il nome della belva che l'altra notte si è introdotta, con un complice, in casa del ...

Como : padre e figlio Rapinano una donna al cimitero - denunciati : Milano, 1 set. (AdnKronos) - Le hanno spruzzato addosso una sostanza urticante e le hanno portato via la borsa. Il tutto all'interno di un cimitero, dove la vittima, una donna di 69 anni, era andata a visitare le tombe dei suoi cari. E' accaduto nel comasco lo scorso giovedì 30 agosto. Due uomini, p

Trapani : violenza sessuale e Rapina ai danni di una colombiana - un arresto : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - Con l'accusa di violenza sessuale e rapina un uomo di 26 anni, il mazarese G.A. è stato arrestato dai Carabinieri di Mazara del Vallo (Trapani). La notte del 28 agosto, la Centrale Operativa dei Carabinieri aveva ricevuto al 112 una richiesta di intervento in quanto un

Napoli - Rapina choc al pizzaiolo gourmet : «Sembra una scena di Gomorra» : Diego Vitagliano, titolare della Pizzeria 10 a Bagnoli, uno dei più promettenti pizzaioli napoletani del momento, è stato rapinato alla fine del servizio. La scena...

Commise una Rapina nel 2015 - 9 mesi di domiciliari a Siracusa : Nella nottata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa, hanno arrestato il Siracusano Giorgio Di Gregorio, 30 anni, disoccupato, pregiudicato in ...

