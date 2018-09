Rally Turchia 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 10 settembre 2018) Messa in archivio la tappa tedesca, il Mondialeè pronto a trasferirsi nelle regioni del Marmaris e Mugla per ildi(13-16 settembre). Si tratta di un ritorno del WRC a queste latitudini, dopo l’ultimo round disputato 8 stagioni fa. Sul manto sterrato turco si prospetta una quattro giorni di speciali molto intense, dal momento che i riferimenti per i piloti e team saranno decisamente pochi. Un percorso composto da 896,08 chilometri e caratterizzato da 317,28 km di gara. I test in Portogallo, Grecia e nel sud della Francia possono aver dato delle indicazioni di massima sugli assetti da seguire. Di fatti, i concorrenti potranno scoprire quali saranno le effettive condizioni solo gareggiando. Secondo le previsioni, invi dovrebbero essere temperature che potrebbero raggiungere i 35°C e per questo i tecnici dovranno trovare un giusto equilibrio ...