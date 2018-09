Raggi | prosegue iniziativa nuova raccolta differenziata | kit a Finocchio

romadailynews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Roma – “senza sosta l’estensione del nuovo modello ditecnologica. Grazie all’importante lavoro di Ama, stiamo seguendo a ritmi serrati una programmazione precisa, che ci consente di rispettare i tempi e mettere a sistema una grande rivoluzione in materia di rifiuti”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia, sulla sua pagina Facebook. “Oggi- spiega- inizia la distribuzione dei kit a, nel VI Municipio. I cittadini riceveranno quattro contenitori dotati di etichetta elettronica e con coperchi di diversi colori: giallo per plastica e metalli blu per la carta, marrone per l’organico e grigio per gli scarti indifferenziati non riciclabili. Per il vetro continueranno ad esserci le campane verdi, sistema efficiente ed economico. Per registrare gli svuotamenti dei bidoncini ed avere un ...