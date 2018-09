Radio Globo | conduttore in diretta Schifo vedere due uomini che si baciano

Il conduttore di Radio Globo in diretta : 'Che ribrezzo due uomini che si baciano'. Un'ascoltatrice : 'Sei incivile' : Incidente diplomatico, venerdì mattina su Radio Globo, dove Roberto Marchetti, conduttore del Morning Show, è stato interrotto e rimproverato da Un'ascoltatrice, arrabbiata per un suo commento in ...