Quanto dura Shadow of the Tomb Raider? Opinioni discordanti

(Di lunedì 10 settembre 2018) Proprio in questi giorni farà il suo debuttoof the, l'ultimo capitolo in ordine di tempo che permette di impersonare la storica Lara Croft. Dopo un lungo periodo di hype creatosi attorno, il gioco sta ricevendo votazioni altalenanti. La critica internazionale si spartisce a metà fra i sostenitori di un gioco apprezzato soprattutto per la storia, e fra coloro che lo criticano per la sua apparenza più di espansione che di titolo a sé.Proprio dalle prime recensioni però emergono pareri piuttosto poco rassicuranti riguardo la longevità diof the, che avrebbe deluso anche sotto questo aspetto. Naturalmente molto dipende da come viene giocato un titolo: è risaputo che la longevità non è mai un parametro da considerare fisso, ma in qualche modo aleatorio, di certo da non far rientrare in schemi standard.Come sottolineato da Gamerant,of the ...