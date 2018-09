Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – Coach Sacchetti sprona l’Italia | “noi sotto

Basket - azzurri pronti per le Qualificazioni ai Mondiale FIBA : le parole di capitan Datome : Il Mondiale FIBA è l’obiettivo mai negato della nostra nazionale italiana di Basket, Datome darà una mano agli azzurri in questa fase di qualificazione Pinzolo. Un anno esatto all’inizio del Mondiale FIBA che si disputerà in Cina a partire dal 31 agosto 2019. Gli azzurri non sono ancora qualificati ma i buoni risultati ottenuti nella prima fase, permettono alla squadra di Sacchetti di guardare con ottimismo a un traguardo che ...

FIBA 3×3 Europe Cup U18 – Al via domani le Qualificazioni a Bari : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup U18 a Bari. Da venerdì 3 agosto in campo le Nazionali maschile e femminile Bari ospita, giovedì 3 e venerdì 4 agosto, una delle tre sedi di Qualificazione alla FIBA 3×3 Europe Cup U18. Nei due giorni diciotto nazionali, dieci maschili e otto femminili, si sfideranno sul lungomare, sul suggestivo campo appositamentre allestito presso il molo San Nicola per guadagnare l’accesso alla fase ...

Bari. Qualificazioni FIBA Europe Cup 3x3 U18. La presentazione al Palazzo di Città. In campo il 3 e il 4 agosto : I Giochi Olimpici? Siamo Campioni del Mondo, è vero, ma la qualificazione non è affatto scontata perché le altre nazionali sono veramente agguerrite." "Già in occasione delle Finali nazionali di ...

Qualificazioni FIBA 3x3 Europe Cup U18. Gli Azzurri convocati al raduno di Bari : ... 5 Ianuale Nicolò , 2001, 196, Pall.Moncalieri S.Mauro, 6 Nasini Pietro , 2000, 195, Team Abc Cantù, 7 Picarelli Matteo , 2001, 188, Grasshoper Club Zurich, 8 Taddeo Vincenzo , 2000, 191, Honey Sport ...

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara alla sfida contro l’Olanda : out Della Valle : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia lotta fino alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...