Psg | che numeri! Effetto Neymar | 900 mila maglie vendute in una stagione

Psg - Tuchel : 'Areola in pole. Buffon? Una leggenda - ha grande influenza sulla squadra' : A svelarlo è direttamente l'allenatore del club francese Thomas Tuchel che ha parlato così in un'intervista a Breaking Sport , trasmissione di RMC Sport : "Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra ...

Non solo NBA - Nike lancia le maglie “connesse” anche per Psg e Chelsea : Nike è da sempre in prima linea in ambito tecnologico e lo ha mostrato già qualche tempo fa con l’introduzione della tecnologia “Nike Connect” applicata alle maglie delle formazioni NBA. Il sistema prevede la presenza di un chip attraverso cui i fan hanno la possibilità di accedere a una serie di contenuti esclusivi e personalizzati […] L'articolo Non solo NBA, Nike lancia le maglie “connesse” anche per PSG e ...

Champions League - Ancelotti sottolinea : “girone difficile - ma anche Psg e Liverpool avranno difficoltà con noi” : L’allenatore azzurro ha commentato il sorteggio di Montecarlo, esprimendo il proprio punto di vista sulle formazioni che il Napoli affronterà “Un Girone molto difficile“. Carlo Ancelotti commenta così il sorteggio di Montecarlo di Champions League, al termine del quale gli azzurri sono stati inseriti nello stesso gruppo di Paris Saint-Germain e Liverpool: “giocheremo contro due candidate alla vittoria della ...

Champions - sorteggi a Montecarlo 18 La Diretta Roma nel gruppo G con Real Madrid e Cska - Juventus con il Manchester United - al Napoli il Psg : Con un leggero ritardo rispetto l'orario previsto è iniziata la cerimonia del sorteggio della Champions League, che prenderà il via il 18/19 settembre prossimi e che si...

Ligue 1 - Psg : Tuchel mette Buffon in panchina : Per le prossime due gare l'ex bianconero non partirà da titolare. Tuchel: 'Giocherà Areola. Poi Vedremo'

Psg - Tuchel mette in panchina Buffon : “gioca Areola…” : Il Psg si prepara per i prossimi appuntamenti, solo panchina per il portiere Gigi Buffon come conferma l’allenatore Tuchel in conferenza stampa: “Buffon? Non mi piace mandarlo in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara. Poi vedremo”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Psg : Verratti - dove sei? Adesso l'allarme è anche azzurro : Con lui in campo c'è garanzia di bel gioco. Ma in campo, Marco Verratti, di recente si è visto molto meno del previsto. Una comparsata contro l'Atletico Madrid, in amichevole, vinta il 30 luglio , 3-2,...

Guingamp-Psg 1-3 : Buffon batte anche il figlio di Thuram... : TORINO - Buona anche la seconda per Buffon con il Psg , che incassa un gol, senza colpe, ma vince in rimonta con il Guingamp e si trova a punteggio pieno dopo due partite. L'ex portiere della Juve è ...

Marchisio - c’è anche il Psg : il Principino raggiunge Buffon? : Nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato la rescissione del contratto con il centrocampista Claudio Marchisio, il calciatore non rientrava più nelle strategie del club bianconero e per questo motivo il Principino ha accettato il divorzio. Nelle ultime stagioni il centrocampista è stato raramente preso in considerazione dal tecnico Massimiliano Allegri, gli ultimi colpi dalle sessione estiva hanno spinto Marchisio verso altri lidi. ...

Il Psg di Tuchel in Ligue 1 : Allenare il Paris Saint Germain nei prossimi anni è una delle cose più semplici e affascinanti, ma allo stesso tempo complesse e rischiose del mondo del calcio. La parte semplice deriva dal fatto che, come i Mondiali hanno dimostrato, le traiettorie tramontanti di Cristiano Ronaldo e Messi , saranno ancora al top, ma non al livello di questi ...

Psg - Buffon : "Cristiano Ronaldo alla Juve? Spero dia quello che ha dato al Real" : Buffon , al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la squadra transalpina e di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus poco più di un mese fa: 'Mi auguro che possa ...