Proteste in Russia | oltre mille fermi

Proteste in tutta la Russia per la riforma delle pensioni - le Ong : quasi 900 fermi : A migliaia sono scesi in piazza per contestare l'impopolare legge che alza l'età del ritiro dal lavoro

Russia - nel giorno del voto oltre 830 fermi alle Proteste contro la riforma delle pensioni : MOSCA, Russia,. Basta percorrere poche decine di metri per passare dal mondo del sogno e della festa a quello della lotta e cruda realtà. Mentre in piazza Pushkin giovani e adulti scandiscono slogan contro 'lo Zar' Putin e l'annunciata riforma delle pensioni, nella ...

Russia - Proteste contro la riforma delle pensioni : scontri e 300 arresti : Mosca - Migliaia di russi hanno manifestato contro la riforma pensionistica rispondendo all'appello dal carcere del leader dell'opposizione Alexey Navalny , nel giorno delle elezioni amministrative e ...

Russia - Proteste contro riforma pensioni : 18.00 La polizia russa ha fermato oltre 290persone in tutto il Paese durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Lo rende noto l'osservatorio indipendente per i diritti Ovd-Info che sottolinea che gli arresti sono avvenuti anche a Ekaterinburg negli Urali e a Omsk in Siberia. A Mosca almeno duemila persone si sono radunate in piazza Pushkin gridando slogan contro il presidente Vladimir Putin.

Proteste contro riforma pensionistica in Russia : 300 arresti : Sale ad almeno 291 il numero delle persone fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, che monitora fermi e arresti. Secondo l'organizzazione, 58 persone sono state fermate a Ekaterinburg, 43 a Omsk, 28 a Krasnodar, 24 a San Pietroburgo, 20 a Tver, 17 a Ufa, 14 a ...

Proteste in Russia - centinaia di fermi : ANSA, - MOSCA, 9 SET - Almeno 153 persone sono state fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei ...

Pensioni - Putin allenta la riforma dopo accese Proteste/ Ultime notizie : Russia - calo demografico : Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 16:31:00 GMT)