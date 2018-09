Profanata tomba di mia madre | la rabbia di Montesano

De Priamo : da FdI piena solidarietà a Montesano per tomba mamma Profanata : Roma – “Da Fratelli d’Italia solidarieta’ all’attore romano Enrico Montesano , al quale- come riportano le agenzie di stampa- e’ stata profanata la tomba della mamma presso il cimitero Verano. L’episodio, purtroppo, non rappresenta un caso isolato ma fatti di questo tipo avvengono con molta frequenza all’interno del cimitero monumentale della Capitale, ormai abbandonato a se stesso e senza ...

Montesano : Profanata tomba di mia madre - mi sento violentato : Roma – “Hanno profanato la tomba di mia madre ”. E’ la denuncia di Enrico Montesano a Leggo.it. “Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’e’ piu’. Oggi mi sento violentato ”, dice l’attore romano che, come tutte le domeniche, ieri ha visitato i suoi cari nel cimitero monumentale del Verano, come ha raccontato al sito web. “Subito dopo aver ...

