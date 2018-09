Pro e contro la blockchain nel mondo di Internet Ernst & Young | una rivoluzione per

RUSSIA - ProTESTE DI PIAZZA CONTRO RIFORMA PENSIONI : 839 FERMI/ Ultime notizie : gli anziani mollano Putin : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:50:00 GMT)

In Russia quasi 900 arresti per le Proteste contro l'età pensionabile | : L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-info ha riferito che numerose persone sono state fermate dalla polizia durante le manifestazioni che si sono svolte in diverse città del Paese. Il leader dell'...

Russia - nel giorno del voto oltre 830 fermi alle Proteste contro la riforma delle pensioni : MOSCA, Russia,. Basta percorrere poche decine di metri per passare dal mondo del sogno e della festa a quello della lotta e cruda realtà. Mentre in piazza Pushkin giovani e adulti scandiscono slogan contro 'lo Zar' Putin e l'annunciata riforma delle pensioni, nella ...

RUSSIA - ProTESTE CONTRO RIFORMA PENSIONI : 300 ARRESTI/ Ultime notizie : Navalny vs Putin - "ha finito i soldi" : RUSSIA, manifestazione CONTRO RIFORMA PENSIONI: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada CONTRO Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:39:00 GMT)

Russia - Proteste contro la riforma delle pensioni : scontri e 300 arresti : Mosca - Migliaia di russi hanno manifestato contro la riforma pensionistica rispondendo all'appello dal carcere del leader dell'opposizione Alexey Navalny , nel giorno delle elezioni amministrative e ...

Russia - manifestazione contro riforma pensioni : 300 arresti/ Ultime notizie : “Putin ladro” - Proteste in strada : Russia, manifestazione contro riforma pensioni: quasi 300 persone arrestate. In migliaia hanno aderito all'appello di Navalnyj, in strada contro Putin.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:55:00 GMT)

Protesta contro la riforma delle pensioni. Trecento arresti in Russia : La giornata di oggi rappresenta una prova per Vladimir Putin. Dopo l'ultimo successo elettorale, oggi un nuovo voto, in 22 differenti regioni del Paese, tra cui anche Mosca, per eleggere sindaci e consigli comunali, oltre che alcuni posti rimanti vacanti per la Duma. Ma non solo. Oggi è anche un giorno di Protesta. In Russia infatti è passata una riforma che alza l'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli ...

Ilva - la settimana calda di Taranto tra referendum degli operai e Protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

Ilva - la lunga settimana di Taranto tra il referendum degli operai e la Protesta contro M5S : Da lunedì, e per una settimana, gli operai dell’Ilva sono chiamati a votare con il referendum,l’accordo che sindacati e Arcelor Mittal, il nuovo acquirente dell’Ilva, hanno firmato il 6 settembre al Mise. Ma c’è una corrente di rabbia che attraversa i movimenti e le associazioni che si sono battuti per lo stop dell’Ilva...

RTL 102.5 contro Rete 4 : "Viva L'Italia" è un marchio registrato. Il Programma di Gerardo Greco rischia di finire in tribunale : A poche ore dal varo ufficiale, "la nuova Rete 4" si trova già a dover fare i conti con alcune beghe relative ad una delle nuove emissioni tanto pubblicizzate nelle ultime settimane. Viva L'Italia (il programma di Gerardo Greco in partenza giovedì prossimo) ha attirato le attenzioni dell'ufficio legale dell'emittente radiofonico RTL 102.5 a causa del nome scelto.Al centro del contendere, l'utilizzo del marchio registrato "Viva L'Italia" ...

Russia - Proteste contro riforma pensioni : 18.00 La polizia russa ha fermato oltre 290persone in tutto il Paese durante le proteste contro la riforma delle pensioni. Lo rende noto l'osservatorio indipendente per i diritti Ovd-Info che sottolinea che gli arresti sono avvenuti anche a Ekaterinburg negli Urali e a Omsk in Siberia. A Mosca almeno duemila persone si sono radunate in piazza Pushkin gridando slogan contro il presidente Vladimir Putin.

Proteste contro riforma pensionistica in Russia : 300 arresti : Sale ad almeno 291 il numero delle persone fermate dalla polizia in Russia per aver partecipato alle manifestazioni contro l'aumento dell'età pensionabile organizzate dall'oppositore Alexiei Navalny. Lo riferisce l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, che monitora fermi e arresti. Secondo l'organizzazione, 58 persone sono state fermate a Ekaterinburg, 43 a Omsk, 28 a Krasnodar, 24 a San Pietroburgo, 20 a Tver, 17 a Ufa, 14 a ...

In Russia quasi 300 arresti per le Proteste contro l'età pensionabile - : L'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-info ha riferito che numerose persone sono state fermate dalla polizia durante le manifestazioni che si sono svolte in diverse città del Paese. Il leader dell'...

Venezia 75 - autori ed esercenti in rivolta contro il Leone D’Oro al film Prodotto da Netflix : La vittoria del Leone D’Oro 2018 da parte di Roma, il film di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix, ha scatenato la rivolta di autori ed esercenti. In un comunicato stampa, Anac (Associazione Nazionale autori Cinematografici), la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’Acec (Associazione Cattolica esercenti Cinema) ritengono infatti “iniquo che il marchio della Biennale sia veicolo di marketing della piattaforma ...