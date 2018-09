Primo caso in Europa di vaiolo delle scimmie | virologo | “Speriamo si tratti di un caso

Allarme per il vaiolo delle scimmie : Primo caso registrato in Europa : Allarme nel Regno Unito per il primo caso di vaiolo delle scimmie, in un paziente proveniente dalla Nigeria: secondo i media britannici, si tratta del primo caso registrato finora in Europa. La rara malattia virale sarebbe stata rilevata sabato scorso in un ufficiale della Marina nigeriana di stanza presso una base navale in Cornovaglia. Gli esperti di Public Health England ritengono che l’uomo abbia contratto il virus in Nigeria, prima di ...

Il Primo caso di vaiolo delle scimmie in un paziente umano su suolo europeo : (Foto: Eric Bajart) In Europa si è appena registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie, una rara malattia infettiva virale, in un paziente nigeriano che ora si trova presso l’unità infettiva del Royal Free Hospital di Londra per sottoporsi alle cure necessarie. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che il paziente sia un ufficiale della marina nigeriana che abbia contratto questa malattia a Lagos, in Nigeria, e che abbia poi ...

Regno Unito - registrato Primo caso di vaiolo delle scimmie : Nel Regno Unito è stato registrato il primo caso di una persona infetta dal vaiolo delle scimmie , una malattia proveniente dall'Africa molto simile al vaiolo umano. Ad essere stato trovato positivo ...

“Allerta contagio!”. Vaiolo delle scimmie arrivato in Europa. Il Primo caso : In Italia tiene banco il virus ‘Febbre del Nilo’, conosciuto scientificamente come infezione del West Nile. Nelle ultime settimane, come rivelato dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha confermato la presenza di questa infezione in alcune zanzare, in particolare nel comune di Villa Bartolomea, sono state colpite ben tre persone. Casi simili, infatti, sarebbero stati registrati anche nelle province di Venezia e ...

Vaiolo delle scimmie : Primo caso d'infezione rara nel Regno Unito : Un ufficiale della Marina nigeriana, in Inghilterra per svolgere un addestramento per il Ministero della Difesa, dopo alcuni controlli è stato trovato positivo al Vaiolo delle scimmie. L'uomo era in viaggio su un aereo verso Londra e con lui si trovavano altre 50 persone che potrebbero essere state contagiate dal virus. Il Vaiolo delle scimmie solitamente non ha una percentuale di contagio elevata, ma chi viaggiava con l'ufficiale verso il Regno ...

Vaiolo delle scimmie - confermato il Primo caso in Europa : è allerta contagio : Oltre 50 persone potrebbero rischiare il contagio da Vaiolo delle scimmie dopo che nel Regno Unito è stato registrato il caso della malattia proveniente dall'Africa. Un ufficiale...

Lampadine alogene vietate dal Primo settembre/ Il caso della Valle dei Tempi di Agrigento : Lampadine alogene vietate? Da settembre sarà sospesa la vendita, ecco il motivo. Il provvedimento rivolto soprattutto a quelle con indice di efficenzia energetica inferiore al B.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 21:06:00 GMT)

West Nile : Primo caso a Piacenza - 70enne ricoverata : E’ stato confermato dall’Asl il primo caso di infezione da West Nile a Piacenza. Il virus, trasmesso all’uomo soprattutto dalle zanzare comuni, ha colpito una donna 70enne che in questi giorni aveva manifestato febbre molto alta e che e’ stata subito ricoverata in ospedale. Si trova nel reparto di malattie infettive del Polichirurgico di Piacenza sotto monitoraggio costante da parte del personale sanitario. “In ...

WEST NILE - Primo caso IN ALTO ADIGE/ Psicosi febbre del Nilo : Veneto - scattano le disdette negli hotel : Un turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus WEST NILE in ALTO ADIGE: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 14:53:00 GMT)

West Nile - Primo caso in Alto Adige/ Turista di 64 anni in gravi condizioni : ricoverato in rianimazione : Un Turista di 64 anni è stato ricoverato per il virus West Nile in Alto Adige: l'uomo di 64 anni è stato trasportato a Bolzano e poi a Verona ed è in gravi condizioni(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:23:00 GMT)

West Nile : Primo caso in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 17 AGO - Era in vacanza in Val Badia, quando - alcuni giorni fa - sono apparsi i primi disturbi: febbre, mal di testa, nausea. Qualcosa di molto simile, nella fase iniziale, ad una ...

Virus del Nilo Occidentale : Primo caso a Pordenone : A Pordenone si è registrato il primo caso di infezione dovuta al Virus del Nilo Occidentale: lo ha reso noto l’Azienda sanitaria locale in un comunicato. Nonostante non vi sia alcun allarme, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di disinfestazione di una limitatissima area pubblica e privata per eliminare ogni focolaio larvale, tra via San Gregorio Alta e una piccola porzione di via Buozzi. L'articolo Virus del Nilo ...

Virus del Nilo Occidentale : Primo caso in provincia di Bolzano : primo caso di contagio da Virus del Nilo Occidentale in provincia di Bolzano: colpito un turista di 64 anni, che ha accusato i sintomi mentre si trovava in Val Badia, riporta il quotidiano Alto Adige. L’uomo, alcuni giorni fa, ha accusato i sintomi del Virus (nausea, febbre e mal di testa): dopo un primo ricovero presso il reparto rianimazione dell’ospedale “San Maurizio” di Bolzano, è stato successivamente trasferito a ...

Sbarca in provincia di Torino l'insetto killer delle foreste : a Vaie il Primo caso in Piemonte : Anoplophora glabripennis. E' il nome scientifico dell'ultimo, e del tutto indesiderato, abitante di Vaie: un insetto nero, con piccole macchie bianche sul dorso, comunemente noto come tarlo asiatico ...