Prima antenna 5G realmente standard “accesa” a Bari dal Ministro Di Maio grazie a TIM

(Di lunedì 10 settembre 2018) Ildello Sviluppo Economico, Luigi Di, ieri ha “acceso” ala5G che rispetta gliinternazionali del 3GPP (Third Generation Partnership Project) – l’ente incaricato di formalizzare le tecnologie di telecomunicazione. L’è stata fisicamente posizionata presso il Politecnico di, anche se l’intero ProgettoMatera 5G – che vede coinvolte TIM, Fastweb e Huawei – attuerà ogni tipo di sperimentazione con centri ricerca, università e imprese sull’intera area cittadina fino al 2022. Com’è risaputo questa iniziativa si affianca a quelle di Milano (Vodafone) nonché Prato e L’Aquila (Open Fiber e Wind Tre). Parallelamente TIM ha un suo progetto 5G per Torino, Fastweb per Roma e Wind Tre per Lucca. Lo stand del ProgettoMatera L’accensione di ieri aapre la strada ...