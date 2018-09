Portogallo-Italia | Nations League 2019 | le probabili formazioni Chiesa dal 1′ | André

Probabili Formazioni/ Portogallo Italia : quote e le ultime novità live - Nations League - : Probabili Formazioni Portogallo Italia: quote e le ultime novità live sui titolari attesi in campo stasera a Lisbona per la Uefa Nations League 2018.

Programmi TV di stasera - lunedì 10 settembre 2018. Su Rai1 la UEFA Nations League con Portogallo – Italia : Portogallo vs Italia Rai1, ore 20.45: UEFA Nations League Portogallo – Italia L'Italia affronta il Portogallo nella seconda sfida della UEFA Nations League. Dopo l'esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani. Sarà una partita potenzialmente decisiva per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur ...

Portogallo-Italia - Ct Santos : “Cr7? Vedrete quanti gol farà”/ "La partita? Non ci sono favoriti" : Il commissario tecnico del Portogallo Santos parla di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida dei lusitani contro l'Italia. È sicuro che in bianconero farà davvero molti gol.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Italia - Immobile : "Il modulo non conta... Portogallo grande anche senza Ronaldo" : E Lewandowski, il più forte attaccante del mondo, ha fatto un solo tiro in porta. In attacco potevamo fare di più. Ma dal punto di vista difensivo ce la siamo cavata". Domani non ci sarà Ronaldo: "...

Portogallo-Italia - parla Roberto Mancini : “Vogliamo vincere. Cambio formazione - giocherà Chiesa” : Vigilia di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2019 in programma lunedì 10 settembre (ore 20.45) all’Estadio da Luz di Lisbona. Gli azzurri, reduci dal pareggio casalingo contro la Polonia, proveranno a espugnare la Cattedrale contro i lusitani che saranno privi di Cristiano Ronaldo: la nostra Nazionale non vince una partita da 11 mesi (1-0 in Albania datato 9 ottobre 2017), è arrivato il momento di sbloccarsi. Conferenza ...

Portogallo-Italia - Immobile : 'In attacco dobbiamo fare molto di più. CR7? Stimolati anche senza di lui' : L'Italia vuole i primi 3 punti in questa Nations League. E mantenere la Serie A della nuova competizione UEFA. Dopo l'1-1 di Bologna contro la Polonia firmato da Jorginho su rigore, gli azzurri ...

Portogallo-Italia - Mancini lancia Chiesa e dà indicazioni su Balotelli e Jorginho : Si avvicina la seconda partita dell’Italia in Nations League, di fronte il Portogallo, in conferenza stampa ecco le indicazioni della vigilia di Roberto Mancini: “il Portogallo è una squadra composta da ottimi giocatori, sarà difficile anche senza la presenza di Cristiano Ronaldo. Ci sarà Bruma che ho avuto al Galatasaray e che gioca bene in contropiede, ma per il resto a livello di qualità penso sia la stessa squadra dei ...

Portogallo-Italia - Nations League 2019 : Azzurri chiamati al riscatto dopo l’opaco pareggio con la Polonia : Secondo incontro di Nations League per la Nazionale italiana di calcio, che se la vedrà con il Portogallo campione europeo in carica all’Estadio da Luz di Lisbona domani sera alle ore 20.45. Gli Azzurri sono reduci dal risicato pareggio nel match casalingo con la Polonia, in cui Jorginho è stato freddo dal dischetto ed ha perlomeno scongiurato una sconfitta che avrebbe pregiudicato il proseguio della competizione. A questo punto diventa ...

Il Ct del Portogallo : “temo la voglia di riscatto dell’Italia ma punto sul nostro pubblico” : “Gli azzurri hanno questa volontà enorme di dimostrare il proprio valore dopo il Mondiale mancato. Il sostegno del pubblico ci ha sempre aiutato, spero venga numeroso come ha fatto nelle ultime partite. Squadra favorita? Forse noi proprio per i nostri tifosi”. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, presenta così la sfida di Nations League contro l’Italia in programma domani allo stadio ‘Da Luz’ di ...