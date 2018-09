Portogallo-Italia | il match verrà trasmesso su Rai 1 | info streaming

Portogallo- Italia 1-0 : per Mancini ancora notte fonda Pagelle : Immobile bloccato : Il c.t. cambia nove undicesimi, ma il risultato non cambia. Quest’Italia non tira mai in porta ed ogni volta che attaccano gli avversari è un tormento: così si rischia di non uscire più dalla crisi

Nations League - Portogallo-Italia 1-0 : gol di André Silva : La collisione con l'asteroide Nations League rischia seriamente di eclissare la Nuova Italia di Roberto Mancini: dopo l'1-1 contro la Polonia , soffrendo troppo e ringraziando Chiesa, , ecco il ...

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : C'è ancora tanto da lavorare per Roberto Mancini e il suo staff e questo ko, nell'economia del gruppo 3 della Lega A, non è una buona notizia per il fantasma di una retrocessione che inizia ad ...

Pagelle/ Portogallo-Italia (1-0) : i voti della partita (Nations League - 2^ giornata) : Le Pagelle di Portogallo Italia (1-0): i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:04:00 GMT)

Portogallo-Italia - Bonaventura mette in discussione Mancini : che frecciata al CT! : Sconfitta per l’Italia nella gara della Nations League contro il Portogallo brutta prestazione per gli uomini di Roberto Mancini e strada in salita adesso nella competizione. Al termine della partita dichiarazioni a Rai Sport da parte di Giacomo Bonaventura che tra le righe sembra lanciare qualche frecciatina al Ct Roberto Mancini: “dobbiamo trovare il giusto modo per giocare bene, perchè penso che questa squadra ha la qualità ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Italia ko in Portogallo! Serve tempo per maturare - ma Mancini costruisca certezze : il problema non era Balotelli? : L’Italia ko a Lisbona: il Portogallo manda al tappeto gli azzurri di Mancini per 1-0 nel secondo match della Nations League La nuova Italia di Mancini è tornata in campo questa sera, dopo il pareggio di venerdì contro la Polonia, per la seconda sfida di Nations League, la nuova competizione per Nazionali Europee che regala i pass per gli Europei di calcio. Fabio Ferrari/LaPresse Al Da Luz di Lisbona l’Italia non è riuscita ad ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...