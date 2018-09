Portogallo-Italia | i convocati di mister Mancini | Balotelli in tribuna

Portogallo-Italia - Nations League 10 settembre 2018 : diretta tv su Rai1 : Dopo il per nulla convincente pareggio di venerdì scorso a Bologna contro la Polonia, torna in campo l'Italia di Roberto Mancini. In occasione della seconda sfida della Uefa Nations League, gli azzurri affrontano il Portogallo orfano di Cristiano Ronaldo, rimasto a Torino per allenarsi con la Juventus. Si tratta di una partita potenzialmente decisiva per l'Italia, che cercherà di ottenere la qualificazione alle Final Four.Ricordiamo, infatti, ...

Portogallo-Italia - le probabili formazioni : Chiesa dovrebbe partire titolare : Tutto pronto per Portogallo-Italia. Le due formazioni scenderanno in campo lunedì 10 settembre per la seconda giornata della Nations League. Se per i lusitani si tratta del debutto in questa competizione, l'Italia arriva a questa sfida dopo aver pareggiato per 1-1 contro la Polonia. Punti pesanti dunque in palio in questa partita che si preannuncia molto equilibrata. L'Italia dovra' senz'altro sudare per riuscire a conquistare un risultato ...

Portogallo-Italia - Mancini all'attacco del futuro : dal nostro inviato LISBONA Non c'è Cristiano Ronaldo: nella sosta, meglio il mare e la Juve. Dunque, l'Italia. Che attualmente per CR7 ha la priorità sulla nazionale. In ogni negozio, però, appare la ...

Le partite del giorno : in campo l’Italia contro il Portogallo : Le partite del giorno – Continua il programma della Nations League, in campo l’Italia di Roberto Mancini dopo il pareggio contro la Polonia, di fronte il Portogallo. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e ...

Programmi TV di stasera - lunedì 10 settembre 2018. Su Rai1 la UEFA Nations League con Portogallo – Italia : Portogallo vs Italia Rai1, ore 20.45: UEFA Nations League Portogallo – Italia L’Italia affronta il Portogallo nella seconda sfida della UEFA Nations League. Dopo l’esordio in casa con la Polonia la squadra di Roberto Mancini volerà a Lisbona per sfidare i lusitani. Sarà una partita potenzialmente decisiva per gli azzurri, che cercheranno di ottenere la qualificazione alle Final Four. Il Portogallo è infatti una squadra di livello e pur ...

Portogallo-Italia - Ct Santos : “Cr7? Vedrete quanti gol farà”/ "La partita? Non ci sono favoriti" : Il commissario tecnico del Portogallo Santos parla di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida dei lusitani contro l'Italia. È sicuro che in bianconero farà davvero molti gol.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Mancini cambia l'Italia. Contro il Portogallo tridente tutto nuovo : Il Portogallo, dopo il pari in amichevole Contro i vice campioni del mondo della Croazia a Faro, 1-1, gol di Pericisi e Pepe,, vuole partire bene nella Nations League. In Russia è uscito agli ottavi, ...