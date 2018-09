Portogallo-Italia | Bonaventura mette in discussione Mancini | che frecciata al CT!

Italia sconfitta dal Portogallo - per Mancini solo un punto in due partite : Gli azzurri non ce la fanno e perdono per 1 a 0 a Lisbona contro il Portogallo nella seconda giornata di Nations League. Per Roberto Mancini un solo punto in due partite. Allo Stadio Da Luz i lusitani,...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Portogallo- Italia 1-0 : Mancini la rivoluzione non paga. Ed è (ancora) notte fonda : Il ct cambia nove undicesimi, ma il risultato non cambia. Quest’Italia non tira mai in porta ed ogni volta che attaccano gli avversari è un tormento: così si rischia di non uscire più dalla crisi

Italia ko in Portogallo! Serve tempo per maturare - ma Mancini costruisca certezze : il problema non era Balotelli? : L’Italia ko a Lisbona: il Portogallo manda al tappeto gli azzurri di Mancini per 1-0 nel secondo match della Nations League La nuova Italia di Mancini è tornata in campo questa sera, dopo il pareggio di venerdì contro la Polonia, per la seconda sfida di Nations League, la nuova competizione per Nazionali Europee che regala i pass per gli Europei di calcio. Fabio Ferrari/LaPresse Al Da Luz di Lisbona l’Italia non è riuscita ad ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

L'Italia inciampa sul Portogallo : André Silva condanna alla sconfitta gli azzurri : L'Italia di Roberto Mancini delude, ancora, profondamente le tante aspettative attorno alla nazionale. Gli azzurri, infatti, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia, hanno perso per 1-0 a Lisbona contro il Portogallo campione d'Europa nel 2016. La rete della vittoria porta la firma dell'ex attaccante del Milan André Silva che ha risolto la pratica in favore dei lusitani ad inizio del secondo tempo. Il Portogallo è sembrato più squadra ed ha ...

Portogallo-Italia 1-0 : André Silva beffa Donnarumma : Nella seconda partita del nuovo torneo decide un gol dell'ex milanista al 48'. Di nuovo troppi i palloni persi a centrocampo e poche le occasioni create

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Italia ko in Portogallo - rimonta pazzesca della Turchia! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, l'Italia cade in Portogallo per effetto del gol di André Silva ed è ancora senza vittorie, rimonta clamorosa della Turchia sulla Svezia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Diretta/ Portogallo-Italia (risultato finale 1-0) streaming video Rai : brutto KO per gli azzurri! : Diretta Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Portogallo-Italia 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Donnarumma evita un passivo più ampio - Carvalho è ovunque : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Italia k.o. col Portogallo - Mancini è già nella confusione più totale : tutte le FOTO della partita : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

L'Italia del Mancio non s'è desta Azzurri ko 1-0 con il Portogallo : Dopo un esordio non eccezionale contro la Polonia (1-1), L'Italia di Mancini cade per 1-0 in casa del Portogallo nella seconda sfida della Nations League. Decide un gol di André Silva nel...

Calcio - Nations League 2019 : povera Italia - anche il Portogallo vince dominando. Ora è spettro retrocessione : CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAGELLE DI Portogallo-Italia Termina 1-0 all’Estádio da Luz di Lisbona la sfida tra Portogallo e Italia, valida per la seconda giornata della Nations League 2018-2019 di Calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. Altra prestazione incolore della nostra squadra, sempre in sofferenza contro i palleggiatori portoghesi, meritatamente vittoriosi grazie ...

Pagelle Portogallo-Italia 1-0 : azzurri inguardabili - Cristante e Lazzari i peggiori - non brilla neanche Chiesa : L’Italia è stata sconfitta dal Portogallo per 1-0 nel secondo incontro della Nations League 2018-2019. Gli azzurri sono stati schiacciati dai Campioni d’Europa che si sono imposti a Lisbona grazie a una rete di André Silva nella ripresa. Prosegue la crisi totale della nostra Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e il pareggio casalingo contro la Polonia nel debutto della neonata competizione organizzata dalla UEFA. Di ...