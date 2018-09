Portogallo-Italia | 1-0 La Diretta Vantaggio di André Silva

Portogallo-Italia : la cronaca - il commento e il tabellino : Portogallo-Italia, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Portogallo-Italia : Diretta 1-0 Andrè Silva punisce gli azzurri : Confermati solo Donnarumma e il sempre presente Jorginho. In attacco Zaza-Immobile-Chiesa

Diretta/ Portogallo-Italia (risultato live 1-0) streaming video Rai : André Silva punisce gli azzurri! : Diretta Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:49:00 GMT)

Portogallo-Italia : 1-0 La Diretta Vantaggio di Andre Silva : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

Portogallo-Italia : 0-0 La Diretta Tante occasioni ma nessun gol : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli azzurri si ...

Pagelle/ Portogallo-Italia : i voti della partita (Nations League Lega A - primo tempo) : Le Pagelle di Portogallo Italia: i voti della partita, il giudizio a tutti i protagonisti della partita che si è giocata per il gruppo 3 nella Lega A della nuova Nations League(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:31:00 GMT)

Portogallo Italia UEFA Nations League 2018-2019 : la cronaca : La cronaca in diretta della partita Portogallo Italia UEFA Nations League 2018-2019: Primo tempo: 1 l'Italia corre in pressing su tutti i portatori di palla. Chiesa ha la meglio su Mario Rui, tira ma ...

Diretta/ Portogallo-Italia (risultato live 0-0) streaming video Rai : salvataggio sulla linea di Romagnoli : Diretta Portogallo Italia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Nations League a Lisbona (oggi 10 settembre)(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Portogallo-Italia 0-0 LIVE - Nations League : la squadra di Mancini alla ricerca del successo : Portogallo-Italia – All’Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ospita l’Italia di Mancini nella seconda giornata di Nations League. Partita molto importante per gli azzurri, l’obiettivo è conquistare la prima vittoria della competizione dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia. FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; ...

Portogallo-Italia : 0-0 La Diretta azzurri senza Balo - c'è Cristante tra i titolari : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

