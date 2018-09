Portogallo-Italia 0-0 LIVE | Nations League | la squadra di Mancini alla ricerca del

Portogallo-Italia : 0-0 La Diretta azzurri senza Balo - c'è Cristante tra i titolari : Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli...

Under 19 - Italia-Portogallo 3-1. In gol Riccardi : TORINO - Allo stadio Comunale di Medicina 'E. Bambi' , si conclude con una vittoria perentoria la seconda amichevole della Nazionale Under 19 contro il Portogallo . Dopo un primo tempo terminato con ...

Nations League - Portogallo-Italia - ecco le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali- All’Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ospita l’Italia di Mancini nella seconda giornata di Nations League. L’inizio della gara è fissato alle 20:45. formazioni ufficiali Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; Bruma, André Silva, Bernardo Silva. Italia (4-4-2): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; ...

LIVE Pagelle Portogallo-Italia in DIRETTA : i voti della seconda giornata di Nations League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Portogallo-Italia DALLE ORE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Portogallo-Italia, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. A Lisbona gli azzurri vanno a caccia di una vittoria di lusso contro i Campioni d’Europa privi di Cristiano Ronaldo: serve un successo in trasferta per continuare a sperare nel primo posto nel girone e dunque ambire alla qualificazione ...

Nations League - diretta Portogallo-Italia dalle 20.45 : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : LISBONA - ' Voglio spensieratezza '. Roberto Mancini disegna la sua Italia: ' Il nostro marchio deve essere quello di una squadra che attacca anche a costo di rischiare, ma chiedo un po' di pazienza '.

Nations League 2018 - stasera Italia-Portogallo : programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita : Alle ore 20.45 scenderanno in campo Italia e Portogallo a Lisbona per la seconda giornata della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri vanno a caccia di una vitoria pesante contro i Campioni d’Europa, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia c’è voglia di rivalsa nel gruppo e la nostra Nazionale insegue un successo che manca da addirittura 11 mesi. Si preannuncia grande spettacolo allo ...

Portogallo - italia - in diretta da Lisbona : Stasera alle 20.45 l'italia di Roberto Mancini scenderà in campo per il secondo match di 'Uefa Nations League', affrontando allo stadio 'Da Luz' di Lisbona i padroni di casa del Portogallo, campione d' Europa in carica.Nel primo match di 'Nations League' gli azzurri hanno pareggiato per 1 a 1 contro la Polonia; mentre il Portogallo ha riposato nell'ambito di questo torneo, ma ha comunque giocato in amichevole a Faro pareggiando per 1 a 1 contro ...