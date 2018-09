Ponte Morandi | M5s | “Toti mina vagante | gravi attacchi a Governo Autostrade Genova | Di

Crollo Ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Ponte Morandi - i primi interrogatori : I magistrati stanno ascoltando, in qualità di persona informata dei fatti, Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade

Ponte Morandi - Toti avverte il governo : “Sarò ferocemente contrario ai ritardi della politica nell’apertura del cantiere” : “Se il governo ci sarà a fianco con efficacia e efficienza sono pronto a ascoltare qualsiasi idea. Se le battaglie politiche nazionali legittime o non legittime, e non entro nel merito, dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l’apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario“. Lo ha detto il governatore e commissario per l’emergenza Giovanni Toti durante il suo intervento alla presentazione degli eventi ...

Ponte Genova - scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi - Governatore : “anche Mit ha colpe pesanti” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizzeremo Autostrade - trovato accordo con Salvini” : Tornando a parlare della nazionalizzazione della rete autostradale italiana, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Ci sono due possibilità: o tornano ad Aspi - ed è da pazzi - oppure ci facciamo colonizzare. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato e per due ragioni: meno pedaggi e tutti i soldi dei pedaggi li mettiamo nella manutenzione invece che nelle tasche di Benetton".Continua a leggere

Ponte Morandi - nonna Liliana tra sfollati di Genova/ “Ho preso solo le ciabatte - è tutto a casa” (Mattino 5) : Ponte Morandi, nonna Liliana tra gli sfollati di Genova: “Ho preso solo le ciabatte, è tutto a casa”. Il racconto di quegli attimi di paura a Mattino Cinque. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Ponte Morandi - Legambiente : individuare come e dove smaltire le macerie : “In questi giorni si è avuta una accelerazione nelle scelte che riguardano la demolizione del Viadotto Morandi, con l’annuncio che entro fine settembre sarà presentato un piano per la sua demolizione. Si è anche parlato di tecniche di demolizione, ma ancora nulla si è detto su cosa di vuole fare delle macerie“: esordisce così la lettera indirizzata dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dal presidente di ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Da Autostrade supercazzole - non toccheranno una pietra. Faremo una gestione pubblica” : “Autostrade per l’Italia? Dicono: ‘Siamo responsabili ma non colpevoli’. È una supercazzola, perché si vogliono salvare dai processi”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che tira, su La7. E aggiunge: “Noi non abbiamo dimenticato che questi signori, meno di un mese fa, hanno fatto crollare un Ponte. Ora provano a rifarsi una verginità con queste conferenze stampa in cui maneggiano i ...

Ponte Morandi - nuovo vertice in Procura. Sindaco : demolizione a fine mese : All'ordine del giorno l'agenda degli interrogatori di garanzia degli indagati. Il procuratore Cozzi ai parenti delle vittime e agli sfollati: 'abbiate fiducia nella giustizia' -

Ponte Morandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"

Ponte Morandi : ecco perché il crollo era inevitabile : Il New York Times ha ricostruito i fatti di Genova cercando di capire come siano davvero andate le cose

Ponte Morandi - SINDACO GENOVA : “DEMOLIZIONE A FINE MESE”/ Di Maio contro Autostrade : “torni allo Stato” : Crollo PONTE MORANDI, pronto il decreto "Salva GENOVA": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Di Maio a tutto campo tra commercio - Manovra e ricostruzione Ponte Morandi : Teleborsa, - commercio, ma anche reddito di cittadinanza e ricostruzione di Ponte Morandi a Genova. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro , Luigi Di ...

