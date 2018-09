Ponte Morandi | ‘Decreto Genova’ per esautorare Autostrade Ultime notizie | Governo

Dopo il crollo del Ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...

L’inchiesta del New York Times sul crollo del Ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - scontro tra Toti - Toninelli e Di Maio : "Il governatore pensi agli sfollati" : È scoppiata la polemica tra i ministri pentastellati Luigi Di Maio e Danilo Toninelli da una parte e il governatore della Liguria Giovanni Toti, che è anche commissario per l'emergenza seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Oggetto del contendere è il ruolo di Autostrade.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico nonché vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto alla Fiera del Levante, ha detto:"Autostrade avrà un'altra brutta ...

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : crollo Ponte Morandi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE06.47 Grafica non cambiata, studio un tantino più squadrato causa scrivania. Non cambiano colori e luci. prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: crollo Ponte Morandi pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 06:20.

TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI - INTERVIENE RENZI/ Ponte Morandi - il governatore : “Non accetto lezioni dal Pd” : Genova, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:40:00 GMT)

Toti - le 3 condizioni su Ponte Morandi ‘contro’ Di Maio e Toninelli/ Genova - resta contenzioso su Autostrade : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 20:00:00 GMT)

GENOVA - TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI/ Ricostruzione Ponte Morandi : il ‘nodo’ Autostrade : GENOVA, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla Ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Ponte Morandi - 300MILA EURO PER I SENSORI/ Ultime notizie Genova : scelta azienda - attesa data installazione : Crollo PONTE MORANDI: 2 gli incidenti probatori. Ultime notizie, SENSORI in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:54:00 GMT)

Toninelli e Di Maio contro Toti : "Pensi a sfollati Genova"/ Ponte Morandi - la replica : "Mit colabrodo” : Genova, scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:00:00 GMT)

TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI : "GENOVA NON PU' ASPETTARE"/ Ponte Morandi - "no polemiche - più fatti" : SCONTRO TOTI-TONINELLI-Di MAIO sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario Genova "Mit colabrodo, ritardi cantiere". Replica del Ministro M5s.

Crollo Ponte Morandi - via libera per i sensori/ Genova ultime notizie : Cozzi - “abbiamo a cuore gli sfollati” : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:36:00 GMT)

TOTI CONTRO DI MAIO E TONINELLI : “GENOVA NON PUÒ ASPETTARE”/ Ponte Morandi - “no polemiche - più fatti” : Genova, sCONTRO TOTI-TONINELLI sulla ricostruzione del Ponte Morandi: Commissario “Mit colabrodo, ritardi al cantiere”. Replica del Ministro M5s, "pensi agli sfollati"(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:00:00 GMT)

Ponte Morandi - Toninelli dice che Autostrade pagherà ogni centesimo : Roma, 9 set., askanews, - Autostrade dovrà risarcire e 'pagherà fino all'ultimo centesimo e non costruirà un Ponte che ha fatto crollare per inadempienza'. Lo ha affermato il ministro delle ...

Scontro Toti-Toninelli su ricostruzione Ponte Morandi/ "Mit colabrodo"; replica Ministro - "pensi a sfollati" : Genova, Scontro Toti-Toninelli sulla ricostruzione del ponte Morandi: Commissario "Mit colabrodo, ritardi al cantiere". replica del Ministro M5s.