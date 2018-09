Ponte Genova | Toti | ' Nessun ritardo | dovranno passare sul mio corpo'

Ponte Morandi - M5s : “Toti mina vagante - gravi attacchi a Governo/ Autostrade Genova - Di Maio : “nazionalizzare” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:00:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : venerdì le prime installazioni dei sensori : Sono stati effettuati oggi i primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco e delle aziende che dovranno installare i sensori sui monconi di Ponte Morandi. Secondo l’iter deciso durante la riunione negli uffici del Comune di Genova, tenuta stamani, se le condizioni meteo lo permetteranno, venerdì 14 settembre potrebbero essere avviate le prime installazioni degli strumenti utili al monitoraggio. L'articolo Crollo Ponte Genova: venerdì le prime ...

Ponte Genova - scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi - Governatore : “anche Mit ha colpe pesanti” : Crollo Ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Legambiente : “Smaltire le macerie in modo corretto” : Legambiente sottopone al governo nazionale e locale la questione della gestione delle macerie del viadotto Morandi a Genova. “In questi giorni si è avuta una accelerazione nelle scelte che riguardano la demolizione del Viadotto Morandi, con l’annuncio che entro fine settembre sarà presentato un piano per la sua demolizione –, esordisce la lettera indirizzata dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dal ...

Ponte Morandi - nonna Liliana tra sfollati di Genova/ “Ho preso solo le ciabatte - è tutto a casa” (Mattino 5) : Ponte Morandi, nonna Liliana tra gli sfollati di Genova: “Ho preso solo le ciabatte, è tutto a casa”. Il racconto di quegli attimi di paura a Mattino Cinque. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:02:00 GMT)

Ponte Morandi - Toti : "Ritardi? Dovranno passare sul mio corpo" | Sindaco di Genova : "Lavori a fine mese" : Il governatore della Regione: "Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà". Il Sindaco Bucci: "Via alla demolizione da fine mese"

Ponte MORANDI - SINDACO GENOVA : “DEMOLIZIONE A FINE MESE”/ Di Maio contro Autostrade : “torni allo Stato” : Crollo PONTE MORANDI, pronto il decreto "Salva GENOVA": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : il 14 settembre la città si ferma un minuto alle 11 : 36 per ricordare le vittime : “La mattina del 14 settembre, alle 11:36, quando ahimè il ponte è crollato con quello che è seguito in termini di lutto e dolore, la città si fermerà. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare per ricordare per un minuto le vittime“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Liguria Giovanni Toti, annunciando una giornata di commemorazione per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto ...

Crollo Ponte Genova - il sindaco : demolizione da fine mese : “Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici sono che a fine mese, prima settimana di ottobre si puo’ cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento al ponte Morandi. L'articolo Crollo ponte Genova, il sindaco: demolizione da fine mese sembra essere il primo su Meteo Web.

Scintille Toti-M5s per la ricostruzione del Ponte di Genova : Il ministro Di Maio annuncia brutte notizie in arrivo per società autostrade: 'non ricostruirà chi ha distrutto'. Il governatore Toti ribatte: 'più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle ...

Ponte Genova - Governo garantisce a breve piena funzionalità operativa e produttiva : ... hanno avviato una serie di azioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza con l'obiettivo di salvaguardare le attività produttive, l'economia e l'occupazione . Per quanto attiene agli interventi di ...

Crollo Ponte Genova : riunione operativa su sensori e monitoraggio : E’ in programma oggi a Genova una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei due monconi del ponte Morandi: siederanno al tavolo Comune di Genova, rappresentanti dei Vigili del fuoco, commissione di esperti e l’azienda che fornirà i sensori. L’incontro è preparatorio per l’installazione dei sensori che consentiranno agli sfollati di poter temporaneamente rientrare nelle proprie case per recuperare ...

Ponte Genova : scontro su concessione e ricostruzione : ...aveva attaccato in mattinata su Twitter invitandolo a preoccuparsi "di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio e di non fare politica ...

Crollo Ponte Genova - AIDAA : una lanterna in più per ricordare gli animali coinvolti : “Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte con il Crollo del ponte Morandi a Genova, al progetto di Renzo Piano si aggiunga una lanterna in più per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una micia, ma che invece un cane è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie, insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza“: questo è l’appello ...