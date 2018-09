Ponte Genova | Governo garantisce a breve piena funzionalità operativa e produttiva

Crollo Ponte Genova : riunione operativa su sensori e monitoraggio : E’ in programma oggi a Genova una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei due monconi del ponte Morandi: siederanno al tavolo Comune di Genova, rappresentanti dei Vigili del fuoco, commissione di esperti e l’azienda che fornirà i sensori. L’incontro è preparatorio per l’installazione dei sensori che consentiranno agli sfollati di poter temporaneamente rientrare nelle proprie case per recuperare ...

Crollo Ponte Genova - AIDAA : una lanterna in più per ricordare gli animali coinvolti : “Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte con il Crollo del ponte Morandi a Genova, al progetto di Renzo Piano si aggiunga una lanterna in più per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una micia, ma che invece un cane è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie, insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza“: questo è l’appello ...

La commissione Toninelli sul Ponte di Genova continua a perdere pezzi : Il 16 agosto il ministro aveva promesso che entro un mese avrebbe prodotto dei risultati, ma intanto metà dei suoi membri si sono dimessi The post La commissione Toninelli sul ponte di Genova continua a perdere pezzi appeared first on Il Post.

L’inchiesta del New York Times sul crollo del Ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

Genova - Renzo Piano : "Il nuovo Ponte dovrà durare mille anni" : Conferenza stampa in Regione, a Genova, per presentare il nuovo progetto del ponte sul Polcevera dopo il crollo del viadotto Morandi. "Il nuovo ponte dovrà durare mille anni, e non è una battuta. Deve ...

Lo scontro politico su chi deve ricostruire il Ponte di Genova : Sulla ricostruzione del ponte Morandi ci sono idee diverse dentro al governo e anche tra governo e Regione Liguria. Il vicepremier Luigi Di Maio dalla Fiera del Levante di Bari annuncia: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda, il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato ...

