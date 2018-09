Polmoniti mortali | non solo d’inverno | ecco come individuarle

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Polmonite, una patologia pericolosa tanto da essere mortale. Può esser provocata da virus, batteri e, più raramente funghi: inizialmente non è facile distinguerla da una bronchite, ma il rischio di complicanze è notevole in quanto è la terza causa di morte a livello mondiale, soprattutto nei paesi sottosviluppati. Essa tuttavia non colpisced’inverno. A spiegaredistinguerla ecercare di prevenirla è Luca Richeldi, direttore di Pneumologia presso la Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs e ordinario di malattie respiratorie all’Universita’ Cattolica di Roma. I tipici sintomi della polmonite sono febbre e brividi, tosse espettorante con catarro verde-giallognolo, dolore toracico, fatica a respirare. Una radiografia del torace in genere conferma la diagnosi che può in alcuni casi esser fatta auscultando i polmoni. “Nel 5-15% dei casi, a seconda ...