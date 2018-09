Polmonite | oltre 200 casi nel Bresciano L' assessore | ' Pensiamo sia legionella'

Epidemia di Polmonite al Nord - nel bresciano : oltre 150 casi. I consigli dell'Ats. : Allarme polmonite in Lombardia: 150 casi e 2 morti sospette Preoccupa l'improvvisa Epidemia di polmonite che negli ultimi giorni è scoppiata al Nord , in particolare nella provincia di Brescia....

Brescia - oltre 150 casi di Polmonite : ipotesi di un batterio nell’acqua. Disposta autopsia su due cadaveri : I numeri sono quelli di un’epidemia. Hanno superato quota 150 i casi di polmonite nella bassa Brescia na orientale, in particolare nei comuni di Carpenedolo, Montichiari, Calvisano, Visano, Acquafredda e Remedello. Centoventuno gli accessi registrati al Pronto soccorso, in 107 sono stati ricoverati. Si tratta in gran parte di ultra 60enni, dalle condizioni di salute già problematiche. Preso d’assalto soprattutto l’ospedale di Montichiari, ...

