Polmonite nel Bresciano | l' assessore Gallera | Certezza che sia batterica | pensiamo

Emergenza Polmonite a Brescia - che cos’è la legionella e come ci si protegge : Sono arrivati a 138 gli accessi al pronto soccorso per polmonite nella Bassa Bresciana Orientale. I più colpiti sono cinque Comuni: Montichiari, Calvisano, Carpenedolo, Remedello e Acquafredda. Ma sedici casi sono stati registrati fuori dalla provincia di Brescia: ad Asola, Castiglione Delle Stiviere, Canneto, Casalmoro, Guidizzolo, Porto Mantovano, Drizzona, Casalmaggiore e Ostiano. La polmonite è causata soprattutto dalle infezioni ...

Casi di Polmonite nel Bresciano - esperto : “Legionella ‘in ballo’ - non si contrae bevendo l’acqua” : Sui Casi di polmonite nel Bresciano il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Personalmente, alla luce di quello che leggo sui giornali, – ha detto Dal Negro- ho la sensazione che ci sia ancora la legionella ...

Casi di Polmonite nel Bresciano - assessore : “Valutiamo anche analisi sull’aria” : In merito ai Casi di polmonite registrati in questi giorni nel Bresciano (138 accessi al pronto soccorso), “stiamo facendo tutto ciò che si può fare. Sia con l’investigazione sui campionamenti fatti per capire se il vettore sia l’acqua, sia interrogando i pazienti per capire se c’è un elemento che li accomuna e individuare la sorgente, ma lavoriamo anche in altre direzioni. anche sull’aria stiamo iniziando a pensare ...

Casi di Polmonite - virologo : il batterio della legionella è l’indiziato principale : I Casi di polmonite registrati nel Bresciano, con 138 accessi nei pronto soccorso, “hanno un indiziato numero uno ed è il batterio della legionella, anche se ci vorrà ancora un po’ di tempo per aver elementi certo. E’ come fare un’indagine poliziesca incastrando tutti i pezzi di un mosaico di indizi: analisi sui campioni di acqua, controlli e interviste sui soggetti malati e verifica di ciò che hanno in comune. E’ ...

Polmonite nel Bresciano - Gallera : dopo acqua analisi su aria : Segrate, Mi,, 10 set., askanews, - Sull'aumento anomalo dei casi di Polmonite nel Bresciano 'Stiamo facendo tutto ciò che si può fare' come le analisi dell'acqua potabile e 'anche sull'aria stiamo ...

BRESCIA - EPIDEMIA Polmonite : 138 CONTAGI - 2 MORTI/ Ultime notizie - paura legionella : a rischio apertura scuole : Allarme legionella, sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un CONTAGIo per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:45:00 GMT)

Polmonite nel Bresciano : i casi salgono a 138 - è caccia al batterio : In aumento i casi di Polmonite nel Bresciano: ieri sono saliti a 138, 17 in più rispetto a sabato. Ben 124 pazienti sono stati ricoverati negli ospedali di Montichiari, Manerbio, Desenzano, Gavardo, Asola e Castiglione delle Stiviere e Mantova. L’Ats sta cercando è alla ricerca di un batterio nell’acqua. L'articolo Polmonite nel Bresciano: i casi salgono a 138, è caccia al batterio sembra essere il primo su Meteo Web.

Allarme Polmonite nel bresciano : i casi sarebbero oltre 150 : (foto: Getty Images) Cresce di giorno in giorno il numero di casi di polmonite segnalati all’Azienda di tutela della salute (Ats) di Brescia dagli ospedali del territorio bresciano e mantovano. L’assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha riferito di 138 casi accertati con accesso al pronto soccorso, ma ormai si parla di oltre 150 contagi e di 2 morti sospette. Legionella nell’acqua, si ipotizzava, ma le analisi disposte sui ...

Polmonite nel Bresciano : 138 al pronto soccorso - analisi in corso : Milano, 10 set., askanews, - Sono in corso analisi ed accertamenti per capire le cause delle decine di casi di Polmonite che si sono verificati nelle province di Brescia e Mantova negli ultimi giorni. ...

Polmonite a Brescia : 148 casi - paura legionella/ Ultime notizie : batterio nell’acque? “Solo illazioni” : Allarme legionella, sono 150 i casi di Polmonite a Brescia: c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:11:00 GMT)

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : Polmonite nel Bresciano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE 08.47 Dopo il momento curiosità, si torna a parlare di salute con l'epidemia di polmonite, forse virale, del Bresciano. Se ne parla con Giovanni Rezza, epidemiologo dell'ISS. Tolta la scrivania, si conduce sugli sgabelli. prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: polmonite nel Bresciano pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 08:40.

Polmonite nel bresciano : accertati più di 150 casi - presente forse un batterio nell'acqua : Negli ultimi giorni al pronto soccorso si sono presentate più di 120 persone con gli stessi identici sintomi: la diagnosi è Polmonite. I pazienti contagiati si concentrano per lo più tra la Bassa Bresciana e alcuni paesi che confinano con l’Alto Mantovano. L'ospedale di Montichiari è al momento il più affollato. Le persone che hanno effettuato un controllo per sospetta Polmonite sono aumentate dall'1 a all'80% in pochi giorni. Livello di ...

Polmonite a Brescia - casi saliti a quota 148. 'Due sono legionella' : casi in aumento, così come la preoccupazione di chi abita nella Bassa Bresciana Orientale. sono saliti a 138 gli accessi ai Pronto soccorso per Polmonite , contratta da un batterio sulla cui natura è ...

Polmonite a Brescia - indagini su fontanelle e rubinetti : Continuano le indagini in Lombardia dopo i casi di Polmonite segnalati nelle ultime ore. "Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Fra qualche giorno avremo i risultati dei ...