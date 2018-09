Polmonite nel Bresciano | 138 al pronto soccorso | analisi in corso

Polmonite a Brescia : 148 casi - paura legionella/ Ultime notizie : batterio nell’acque? “Solo illazioni” : Allarme legionella, sono 150 i casi di Polmonite a Brescia: c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:11:00 GMT)

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : Polmonite nel Bresciano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE 08.47 Dopo il momento curiosità, si torna a parlare di salute con l'epidemia di polmonite, forse virale, del Bresciano. Se ne parla con Giovanni Rezza, epidemiologo dell'ISS. Tolta la scrivania, si conduce sugli sgabelli. prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: polmonite nel Bresciano pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 08:40.

Polmonite nel bresciano : accertati più di 150 casi - presente forse un batterio nell'acqua : Negli ultimi giorni al pronto soccorso si sono presentate più di 120 persone con gli stessi identici sintomi: la diagnosi è Polmonite. I pazienti contagiati si concentrano per lo più tra la Bassa Bresciana e alcuni paesi che confinano con l’Alto Mantovano. L'ospedale di Montichiari è al momento il più affollato. Le persone che hanno effettuato un controllo per sospetta Polmonite sono aumentate dall'1 a all'80% in pochi giorni. Livello di ...

Polmonite a Brescia - casi saliti a quota 148. 'Due sono legionella' : casi in aumento, così come la preoccupazione di chi abita nella Bassa Bresciana Orientale. sono saliti a 138 gli accessi ai Pronto soccorso per Polmonite , contratta da un batterio sulla cui natura è ...

Polmonite a Brescia - indagini su fontanelle e rubinetti : Continuano le indagini in Lombardia dopo i casi di Polmonite segnalati nelle ultime ore. "Stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Fra qualche giorno avremo i risultati dei ...

Epidemia di Polmonite al Nord - nel bresciano : oltre 150 casi. I consigli dell'Ats. : Allarme polmonite in Lombardia: 150 casi e 2 morti sospette Preoccupa l'improvvisa Epidemia di polmonite che negli ultimi giorni è scoppiata al Nord, in particolare nella provincia di Brescia....

Casi di Polmonite a Brescia - assessore Gallera : “Stiamo facendo verifiche nell’acquedotto” : “Abbiamo coinvolto i tre gestori dei diversi acquedotti e stiamo chiaramente facendo verifiche nell’acquedotto, campionamenti di acqua prelevata nelle abitazioni di molte delle persone che sono state coinvolte“: lo ha dichiarato al Tgr l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito ai Casi di polmonite nell’area della provincia di Brescia. In corso accertamenti su due decessi (un 85enne di ...

Lombardia - 150 casi di Polmonite : l'acqua torna a far paura per la legionella : La grande paura dell'acqua era cominciata lo scorso luglio a Bresso, comune alle porte di Milano, dove ci sono stati cinque casi di morti per legionella. Tra la popolazione c'era persino timore di lavarsi, anche se poi gli impianti idrici domestici sono stati scagionati dagli esperti, per andare alla ricerca del batterio killer in torri di raffreddamento di impianti di condizionamento industriali. Ora la paura sta affliggendo dallo scorso 2 ...

Epidemia di Polmonite a Brescia - due morti sospette 'non dovute a legionella' : L'85enne morto a Carpenedolo era ricoverato per polmonite acuta in una struttura di lunga degenza nel Bresciano dove era arrivato da Montichiari. L'altro caso sospetto era quello relativo alla morte ...

Polmonite - due morti nel Bresciano : legionella esclusa - paura epidemia : Numeri da epidemia. E sono aumentati nelle ultime ore. Hanno superato quota 150 i casi di Polmonite nella Bassa bresciana Orientale. Sei i comuni particolarmente interessati: Carpenedolo,...

Polmonite a Brescia - "i due decessi non dovuti a legionella" : Gli inquirenti hanno deciso di accertare le esatte cause della morte di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne diMezzane di Calvisano. Si punta a capire se i decessisiano collegati ai casi di Polmonite che hanno stannointeressando la Bassa Bresciana Orientale.

Epidemia di Polmonite nel Bresciano : disposta l'autopsia su due morti : Sono stati disposti accertamenti sulle morti di un 85enne di Carpenedolo e di una 69enne di Mezzane di Calvisano, nel Bresciano, per valutare se i decessi siano collegati ai casi di polmonite che...

